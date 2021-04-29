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區間車昨晚突起火急停新馬站 台鐵緊急撲滅
台鐵再傳出意外。昨天傍晚6點多，4206次區間快車從宜蘭開往花蓮，從宜蘭冬山站發車後，在監視時發現，最後一列第8節車廂突然起火。台鐵緊急搶修，列車先在新馬站停下，蘇澳新站人員緊急前往滅火，檢查沒問題後繼續上路。
對於起火原因，運安會已經派員了解狀況，台鐵將配合調查中。
台鐵表示，當時列車剛駛離冬山站，月台人員就發現 ，4206次區間車最後一節冒出火花。站務人員隨即通報下一站的蘇澳新站，持滅火器前往救援，等列車到站後緊急處理，火一下就撲滅，機務人員認為安全上沒有問題，因此列車繼續開往花蓮，再折返回宜蘭，但運安會仍派員到宜蘭站了解，起火原因還要進一步了解。有台鐵人員表示，起火原因疑似鬆韌不良釀禍。
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