區間車昨晚突起火急停新馬站 台鐵緊急撲滅

台鐵再傳出意外。昨天傍晚6點多，4206次區間快車從宜蘭開往花蓮，從宜蘭冬山站發車後，在監視時發現，最後一列第8節車廂突然起火。台鐵緊急搶修，列車先在新馬站停下，蘇澳新站人員緊急前往滅火，檢查沒問題後繼續上路。

對於起火原因，運安會已經派員了解狀況，台鐵將配合調查中。