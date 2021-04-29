自家鐵皮遭亂扔菸蒂 高雄七旬翁立看板嗆殺「狗男女」

高雄鳳山區70歲陳姓老翁自家鐵皮總是被人亂丟菸蒂，他將矛頭指向鄰居邱姓、黃姓夫妻檔，於是在住處後方防火巷，立看板正對邱男住家「再亂丟菸蒂就殺掉你們兩個狗男女」，鄰居不滿被嗆報警，高雄地檢署偵結，將陳翁依恐嚇罪起訴。

檢方調查，陳翁住家防火巷、鐵皮屋常常出現菸蒂，他懷疑是鄰居抽完菸後亂扔，不僅於此，鄰居機車常常怠速運轉，排氣管臭味排到陳翁家裡面，不堪其擾的陳翁請妻子告訴鄰居，但菸蒂、機車臭味問題都沒有獲得改善。

去年11月29日上午6時許，陳翁買來木製看板後，上面寫上「畜生：你再把菸蒂丟在我家鐵皮屋上、花盆，如果被我發現，把你們兩個狗男女殺掉，等著瞧！！」看板位置正對鄰居住處廚房，只要一開窗戶就能看到陳翁憤怒言語。

邱姓夫妻看到後認為遭到陳翁恐嚇報警，但陳翁否認是要恐嚇邱姓夫妻，是防火巷和鐵皮屋一直被亂丟菸蒂，他才立看板警告，並沒有指名道姓要針對邱姓夫妻。