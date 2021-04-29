聽新聞
test
0:00 / 0:00
自家鐵皮遭亂扔菸蒂 高雄七旬翁立看板嗆殺「狗男女」
高雄鳳山區70歲陳姓老翁自家鐵皮總是被人亂丟菸蒂，他將矛頭指向鄰居邱姓、黃姓夫妻檔，於是在住處後方防火巷，立看板正對邱男住家「再亂丟菸蒂就殺掉你們兩個狗男女」，鄰居不滿被嗆報警，高雄地檢署偵結，將陳翁依恐嚇罪起訴。
檢方調查，陳翁住家防火巷、鐵皮屋常常出現菸蒂，他懷疑是鄰居抽完菸後亂扔，不僅於此，鄰居機車常常怠速運轉，排氣管臭味排到陳翁家裡面，不堪其擾的陳翁請妻子告訴鄰居，但菸蒂、機車臭味問題都沒有獲得改善。
去年11月29日上午6時許，陳翁買來木製看板後，上面寫上「畜生：你再把菸蒂丟在我家鐵皮屋上、花盆，如果被我發現，把你們兩個狗男女殺掉，等著瞧！！」看板位置正對鄰居住處廚房，只要一開窗戶就能看到陳翁憤怒言語。
邱姓夫妻看到後認為遭到陳翁恐嚇報警，但陳翁否認是要恐嚇邱姓夫妻，是防火巷和鐵皮屋一直被亂丟菸蒂，他才立看板警告，並沒有指名道姓要針對邱姓夫妻。
但檢方勘驗看板擺放位置，發現僅邱姓夫妻住處可以看見，且看板特別寫2個狗男女，而非3個、4個、5個，認為陳翁針對性高，因此不採信他說法，全案偵結後，依恐嚇罪將陳翁起訴，至於公然侮辱部分，因防火巷平時無路人走過，且棟與棟之間還有用鐵網阻隔，不符合「公然」侮辱要件，因此不構成犯罪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言