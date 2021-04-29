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天雨路滑！液態氮槽車從西濱高架翻落 車頭毀零件四散
台61線西濱快速道路雲林麥寮段217公里處，今天清晨4時許發生液態氮槽車自撞翻落地面事故，該車劉姓駕駛輕傷，警方初步調查，當時劉男卸完貨，駕駛該輛空車繼續南下，疑因天色昏暗加上天雨路滑釀禍，幸經救護人員送醫治療後無大礙。
據了解，駕駛該輛槽車的34歲劉姓男子，當時卸完貨後行經台61線，疑似因天雨路滑，失控自撞護欄並衝出，才會翻覆到地面台17線上，造成台17線南向車道受阻，所幸該車為空車，但仍有殘餘液體外洩，消防人員到場後布設封鎖線，方圓100公尺區域警戒。
事故現場怵目驚心，該輛槽車因從約15米高的高架快道墜落到地面，撞擊力道相當大，不僅車頭扭曲變形，車輛零件也四散，幸駕駛劉男僅手腳輕微擦挫傷，由救護人員送往麥寮長庚治療後無大礙。
警方同時調派警力於事故現場北側實施交通管制，並通知大型機具到場協助拖吊作業，全案依規定測繪處理。
台西警分局長張文峰表示，雲林縣從今天凌晨開始降雨，多處路面濕滑，駕駛人行經雨區應特別小心，尤其台61線快速道路車速快，行經該路段時應提高注意力，遵守交通規則並減速慢行。
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