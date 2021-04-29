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南迴公路金香段小巴與休旅車車禍 3傷送醫無生命危險
南迴公路台東縣太麻里鄉金香段二號橋今天上午10點30分發生9人座小巴與休旅車擦撞事故，導致小巴司機與休旅車車上正副駕駛受傷送醫，所幸小巴車上沒有乘客，受傷3人均無生命危險。事故原因正由警方調查中。
太麻里大武消防大隊表示，今天上午10點32分接獲通報南迴公路金香段二號橋有2輛車事故，立即派遣太麻里71、11、91、金峰91、大溪91前往救援。抵達現場時為1輛9人座小巴與休旅車的擦撞事故。
經確認傷者，小巴車上僅司機1人沒有其他乘客，休旅車正副駕駛一度受困車內，隨後由救護人員救出，受傷3人都為四肢擦挫傷，意識清醒，沒有生命危險，全部送往台東馬偕醫院治療。
據了解，小巴南下屏東方向行駛，休旅車則是北上台東方向行駛，2車行經太麻里鄉金香段二號橋上時，疑一方車輛偏離車道，才會發生猜撞事故，但事故原因仍由警方釐清。
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