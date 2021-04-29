南迴公路金香段小巴與休旅車車禍 3傷送醫無生命危險

南迴公路台東縣太麻里鄉金香段二號橋今天上午10點30分發生9人座小巴與休旅車擦撞事故，導致小巴司機與休旅車車上正副駕駛受傷送醫，所幸小巴車上沒有乘客，受傷3人均無生命危險。事故原因正由警方調查中。

太麻里大武消防大隊表示，今天上午10點32分接獲通報南迴公路金香段二號橋有2輛車事故，立即派遣太麻里71、11、91、金峰91、大溪91前往救援。抵達現場時為1輛9人座小巴與休旅車的擦撞事故。

經確認傷者，小巴車上僅司機1人沒有其他乘客，休旅車正副駕駛一度受困車內，隨後由救護人員救出，受傷3人都為四肢擦挫傷，意識清醒，沒有生命危險，全部送往台東馬偕醫院治療。