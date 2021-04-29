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高雄離婚夫妻為房產鬧糾紛 前妻要他搬竟遭水果刀劃傷

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄楠梓區一對離婚夫妻，昨天晚間為了房屋產權問題發生糾紛。丈夫蔡姓男子因不願履約繳部分房屋貸款，被妻子汪姓女子向法院聲請強制他搬離住處，蔡男不滿又找回鎖匠更換門鎖進入屋內居住，2人理論後蔡一氣之下拿出水果刀劃傷汪女及汪的友人吳姓男子，被趕到場的警方送辦。

據了解，這間位於裕昌街上某大樓的房產，產權在妻子汪女（41歲）名下，汪與丈夫蔡男（43歲）在離婚前協議，由蔡每月幫忙繳部分房貸，讓蔡能繼續居住在屋內，但沒想到2人離婚後，蔡男反悔，不願繼續幫忙翻攤還貸款。

於是汪女聲請法院強制執行，在前天27日時，法院前往裕昌街強制點交，並強制將蔡男搬離住處，點交後汪女也找來鎖匠更換門鎖。

沒想到昨天晚上10點左右，蔡男不死心，又找來鎖匠開鎖進入屋內，汪接獲大樓管理員通知後，找來一名友人吳男（36歲）陪同前往查看，發現大樓門鎖遭換。

蔡男在聽到聲響後開門，汪隨即出示法院執行命令，要求蔡男離開屋內，蔡氣不過轉身回到廚房拿著水果刀出來攻擊，過程中汪女及吳男因要搶下刀子而遭刀子劃傷，2人雙手均有部分撕裂傷。

轄區警方楠梓分局獲報後，派遣右昌所警員到場查看，找來消防將2人送醫。警方已先行通報家庭暴力，全案依侵入住宅、傷害案，函送橋頭地檢署偵辦。

高雄楠梓區一對離婚夫妻，昨天晚間為了房屋產權問題發生糾紛。記者邱奕能／翻攝
高雄楠梓區一對離婚夫妻，昨天晚間為了房屋產權問題發生糾紛。記者邱奕能／翻攝
高雄楠梓區一對離婚夫妻，昨天晚間為了房屋產權問題發生糾紛。記者邱奕能／翻攝
高雄楠梓區一對離婚夫妻，昨天晚間為了房屋產權問題發生糾紛。記者邱奕能／翻攝

離婚 家庭暴力

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