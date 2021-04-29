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網購商品電腦錯誤遭重複扣款？ 中年婦人險遭詐騙
「小姐，妳網購商品被重複扣款，請到自動櫃員機前操作解除。」台南市阮姓小姐接獲自稱銀行人員來電，表示她網路商品因電腦作業錯誤，遭到重複扣款，得到自動櫃員機前操作解除，阮信以為真到銀行要操作，被下班行員發現有異，報警及時勸阻。
台南市警二分局海安所警員張玲茹、王育彬昨天下午6點多，接獲剛下班林姓銀行襄理報案，阮姓女子（45歲）拿著手機聽其他人指示要其操作匯款，可能遭詐騙，協助報案人打電話報警。
阮姓女子接到自稱接到銀行行員電話，稱前陣子她購買物品，998元商品，不慎遭設定重複扣款，請她到自動櫃員機前操作機台，碰巧遇到剛下班林姓襄理，連忙打電話報警處理。
警方到場並告知阮女此為常見分期付款進行詐騙手法，合力勸說下使其打消匯款念頭，成功攔阻，避免遭到詐騙。
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