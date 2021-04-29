快訊

提升我空軍距外打擊能力？對台軍售AGM-154評析

清大演說全文／為何不用高利率治房市？ 彭淮南回應「4字關鍵」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網購商品電腦錯誤遭重複扣款？ 中年婦人險遭詐騙

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

「小姐，妳網購商品被重複扣款，請到自動櫃員機前操作解除。」台南市阮姓小姐接獲自稱銀行人員來電，表示她網路商品因電腦作業錯誤，遭到重複扣款，得到自動櫃員機前操作解除，阮信以為真到銀行要操作，被下班行員發現有異，報警及時勸阻。

台南市警二分局海安所警員張玲茹、王育彬昨天下午6點多，接獲剛下班林姓銀行襄理報案，阮姓女子（45歲）拿著手機聽其他人指示要其操作匯款，可能遭詐騙，協助報案人打電話報警。

阮姓女子接到自稱接到銀行行員電話，稱前陣子她購買物品，998元商品，不慎遭設定重複扣款，請她到自動櫃員機前操作機台，碰巧遇到剛下班林姓襄理，連忙打電話報警處理。

警方到場並告知阮女此為常見分期付款進行詐騙手法，合力勸說下使其打消匯款念頭，成功攔阻，避免遭到詐騙。

阮姓女子遭到電信詐騙，經警員及時勸阻。圖／讀者提供
阮姓女子遭到電信詐騙，經警員及時勸阻。圖／讀者提供

詐騙 網購

延伸閱讀

電商慶20周年 15日三王三后兩天團台北小巨蛋尬聲

網購無人取貨超困擾？高中生科展發明幫快遞員解套

中橫3死報案人急救援仍來不及 死者家屬向他鞠躬致謝

車禍被撞報案先被開罰單 台東警方決定撤銷

相關新聞

南迴公路金香段小巴與休旅車車禍 3傷送醫無生命危險

南迴公路台東縣太麻里鄉金香段二號橋今天上午10點30分發生9人座小巴與休旅車擦撞事故，導致小巴司機與休旅車車上正副駕駛受...

高雄離婚夫妻為房產鬧糾紛 前妻要他搬竟遭水果刀劃傷

高雄楠梓區一對離婚夫妻，昨天晚間為了房屋產權問題發生糾紛。丈夫蔡姓男子因不願履約繳部分房屋貸款，被妻子汪姓女子向法院聲請...

網購商品電腦錯誤遭重複扣款？ 中年婦人險遭詐騙

「小姐，妳網購商品被重複扣款，請到自動櫃員機前操作解除。」台南市阮姓小姐接獲自稱銀行人員來電，表示她網路商品因電腦作業錯...

影／西濱後龍段載泥沙聯結車疑爆胎翻覆 主線封閉清理

一輛載運泥沙的半聯結車今天清晨4點多行經台61線西濱快速公路苗栗後龍南下路段時，疑似爆胎導致車輛失控翻覆，輪軸也脫落，大...

求職牢記5不為、5必看 基警防大學生暑假打工掉入陷阱

每年暑假不少學生會打工，基市警局利用上課時間到技術學院辦宣導活動，提醒大學生求職牢記「5不為」、「5必看」原則，避免誤入...

衛福部嘉義醫院前槽車冒大煙 民眾急報失火真相是這

1輛槽車今天上午7點多，到衛福部嘉義醫院門口輸送液態氧，疑今天下雨，產生大量白色煙霧，讓目擊的民眾誤以為槽車起火自燃，趕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。