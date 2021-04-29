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求職牢記5不為、5必看 基警防大學生暑假打工掉入陷阱
每年暑假不少學生會打工，基市警局利用上課時間到技術學院辦宣導活動，提醒大學生求職牢記「5不為」、「5必看」原則，避免誤入求職陷阱，甚至受誘騙從事援交、非法打工、淪為詐騙集團車手。
警方提出的5不為原則：
1. 不繳不知用途的款項。
2. 不購買自己不清楚的產品。
3. 不將證件、信用卡及帳戶交給公司保管。
4. 不隨便簽署文件。
5. 不為薪資待遇不合理的公司工作。
5必看：
1. 是否是合法正派經營的公司。
2. 是否是正常運作的公司，還是只是在徵人。
3. 是否有潛在人身安全危險或暗藏求職陷阱。
4. 是否面試過程草率、輕易就錄取。
5. 是否待遇優厚，不合乎常理。
基隆市刑大婦幼隊今天表示，許多學生想加入打工行列賺取零用錢，或是累積個人工作經驗與能力。求職過程可能暗藏陷阱，提醒學生要有危機意識，預防被害。青少年涉世未深，更要慎防被誘騙從事援交、非法打工或加入詐騙集團。
市刑大婦幼隊昨天到經國管理暨健康學院，舉辦校外工讀生權益及人身安全事項宣導活動，除提醒學生求職牢記5不為、5必看原則，在公共場所也應隨時提高警覺，不要身處危險情境，避免被害。
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