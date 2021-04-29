快訊

鄭文燦證實：諾富特飯店1名主管染疫 400多人撤離至少14天

7旬染疫男跳舞「沒戴口罩百人照」曝光 舞蹈教室回應了

柔道7歲童腦壓下降 父感動約定：康復後一起去滑草皮

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市豐原區7歲黃姓男童上柔道課，疑遭何姓教練及小四學長連摔27次致瀕臨腦死，目前仍在醫院與死神拔河。黃童父母都希望「天降奇蹟」，讓孩子早日康復。黃父昨晚在臉書PO文，指稱他昨晚到病房探視兒子，發現其腦壓降到43，感動的說「謝謝你今天晚上送給爸爸這份禮物！」

黃童父親昨晚在臉書PO文指出，感謝網友們為兒子祈福、集氣的留言，這份力量成為兒子努力讓自己康復的動力之一。他昨晚到病房看兒子，發現兒子的腦壓下降到43，「謝謝你今天晚上送給爸爸這份禮物！」「你讓爸爸看到你一直在努力，一直進步著，你最棒了！」

黃父也向兒子約定，「等你康復後，我們再一起去滑草皮、野餐、折紙飛機、買機器人、瑪利歐玩具、吃咖哩飯」。黃父說，懇求大家能不能繼續不間斷的幫孩子集氣，加油祈福。這一個禮拜很感謝醫院醫療人員們對兒子的用心照護，辛苦大家了。

豐原醫院指出，黃童目前昏迷指數3分，腦壓狀況仍不穩定，整體腦部、呼吸及消化功能不佳，需依賴呼吸器，雖然升壓劑有逐漸往下調整，但昏迷指數低及腦部神經功能受損嚴重，生命仍垂危。

台中市豐原區7歲黃姓男童上柔道課，疑遭何姓教練及小四學長連摔27次致瀕臨腦死，目前仍在醫院與死神拔河。圖／家屬提供
台中市豐原區7歲黃姓男童上柔道課，疑遭何姓教練及小四學長連摔27次致瀕臨腦死，目前仍在醫院與死神拔河。圖／家屬提供
黃父向兒子約定，等兒子康復後，再一起去滑草皮、野餐。圖／翻攝自黃童家屬臉書
黃父向兒子約定，等兒子康復後，再一起去滑草皮、野餐。圖／翻攝自黃童家屬臉書

野餐 台中市

延伸閱讀

柔道7歲童腦壓下降、病況未好轉 父母盼「天降奇蹟」

7歲童學柔道摔成腦死「舅舅阻止就能救」？網心涼點出關鍵

男童學柔道摔成腦死 母親：舅舅很愛他盼外界別誤解

學柔道卻重傷 小孩學什麼才藝CP值高？過來人推1項：一生受用

相關新聞

影／嚇！台中梧棲賓士車遭人持槍連開9槍 車身滿佈彈孔

台中市梧棲區大智路旁一輛黑色賓士轎車，今日清晨遭不明人士持槍連開9槍，整個車身滿佈彈孔，場景怵目驚心，幸無人受傷，警方目...

為槍手辦理特別接見？ 黃國昌指陳明文辦公室曾協助

新北地方法院院今審理竹聯幫寶和會犯罪組織涉入「館長」陳之漢槍擊案，槍手劉丞浩仍堅稱沒有殺人犯意，只是一時氣憤才開槍，他首...

只為借一口氣「吹骰子轉運」 高雄酒客釀衝突竟亮刀砍人

高雄市新興區八德二路某酒吧，今天凌晨發生酒客亮刀殺人衝突，林姓男子涉嫌持折疊刀刺傷鄰桌酒客歐姓男子，也遭歐與2名朋友持酒...

柔道7歲童腦壓下降 父感動約定：康復後一起去滑草皮

台中市豐原區7歲黃姓男童上柔道課，疑遭何姓教練及小四學長連摔27次致瀕臨腦死，目前仍在醫院與死神拔河。黃童父母都希望「天...

網路爆料北市刑警自稱黑幫喬私人債務 警澄清：做賊喊抓賊

有人在臉書爆料，台北市警察局的刑警自稱是竹聯幫弘仁會成員，還恐嚇喬私人債務。不過被影射的大安警分局今早澄清，爆料網友的內...

北聯幫槍擊2嫌 搭保時捷投案交2槍 北投分局：全程掌控

北聯幫「楊鷲」「大郭」本月10日，朝中央北路上黑幫堂口、台北市媽祖文化協會開3槍逃逸，19天後，今天早上2人分別搭乘保時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。