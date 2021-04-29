柔道7歲童腦壓下降 父感動約定：康復後一起去滑草皮

台中市豐原區7歲黃姓男童上柔道課，疑遭何姓教練及小四學長連摔27次致瀕臨腦死，目前仍在醫院與死神拔河。黃童父母都希望「天降奇蹟」，讓孩子早日康復。黃父昨晚在臉書PO文，指稱他昨晚到病房探視兒子，發現其腦壓降到43，感動的說「謝謝你今天晚上送給爸爸這份禮物！」

黃童父親昨晚在臉書PO文指出，感謝網友們為兒子祈福、集氣的留言，這份力量成為兒子努力讓自己康復的動力之一。他昨晚到病房看兒子，發現兒子的腦壓下降到43，「謝謝你今天晚上送給爸爸這份禮物！」「你讓爸爸看到你一直在努力，一直進步著，你最棒了！」

黃父也向兒子約定，「等你康復後，我們再一起去滑草皮、野餐、折紙飛機、買機器人、瑪利歐玩具、吃咖哩飯」。黃父說，懇求大家能不能繼續不間斷的幫孩子集氣，加油祈福。這一個禮拜很感謝醫院醫療人員們對兒子的用心照護，辛苦大家了。