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衛福部嘉義醫院前槽車冒大煙 民眾急報失火真相是這
1輛槽車今天上午7點多，到衛福部嘉義醫院門口輸送液態氧，疑今天下雨，產生大量白色煙霧，讓目擊的民眾誤以為槽車起火自燃，趕緊撥打119報案，嘉市消防局派遣人車趕抵，確認只是單純霧氣並非失火，化解這件烏龍。
據了解，該輛槽車固定載運液態氧至衛福部嘉義醫院，接管輸送進儲存的槽體，但液態氧溫度低，平時就會產生些許霧氣，消防單位懷疑今上午市區下雨，使煙霧又更多。
嘉市消防局今上午7點14分接獲疑似失火報案，嘉市中興路與八德路口、衛福部嘉義門口有輛槽車噴出滿滿煙霧，懷疑槽車失火，消防員趕抵，發現槽車底下充滿大量霧氣，不過並非火煙，隨即配合相關人員檢查，也沒氧氣洩漏，確定無問題後離去。
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