疑自撞國道內側護欄再被後車追撞 28歲男噴飛躺地不治

國三南下嘉義市蘭潭隧道口今天凌晨發生追撞事故，藍綠色轎車翻覆路中、嚴重毀損。記者林伯驊／翻攝 國道三號南下295.8公里處、接近中埔交流道處今天凌晨近1點驚傳1輛藍色轎車疑自撞內側護欄停下，遭後方灰車追撞，警消獲報到場，僅見藍色轎車翻到路中，28歲楊姓男駕駛噴飛躺中線車道地上，已無生命跡象，送醫不治，另名灰車的62歲黃姓男駕駛也輕傷被送醫，詳細發生經過仍待警方調查。

警方發現，藍色轎車翻覆於內側車道，車頭全毀，車體嚴重變形，連輪胎也撞掉，明顯是高速衝撞導致；而兩車追撞後，後方44歲賴姓男子、47歲游姓女子分別駕駛的兩輛車陸續撞上地上散落零件，因此停放路肩，幸好未受傷。

警方調查，楊姓男子駕駛藍色轎車今天凌晨12點55分行經國三南下295.8公里處，因不明原因自撞內側護欄，導致翻覆停在內線車道，遭後方黃姓男子駕駛的灰色轎車閃避不及而撞上，灰車擦撞後也停中間偏外側車道，之後又有兩車撞擊到掉落物。

嘉市、縣消防局今凌晨獲報趕抵，發現倒臥地面楊姓男子已無呼吸、身上多處骨折，立即用頸圈、長背板固定並做CPR，由嘉市消送往聖馬爾定醫院急救；黃姓男子則輕傷由嘉縣消人員協助送醫。