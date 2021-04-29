影／女警充當保母讓寶寶不哭 還協助汽車發電助母脫困

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聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

朱姓少婦駕車載嬰兒外出，日前行經崇德路車子突然熄火，經警取電Bar協助充電，並因該處車流量大，建議先將車輛暫移置於四平派出所，等待朱女的保險公司前來拖吊送修，做好檢查後再上路，等待過程中，朱女因小嬰兒餓了要餵哺，警方還提供所內哺乳室供朱女使用。

台中市警五分局四平派出所警員莊惠雯，於4月23日18時33分執行守望勤務完畢準備返所時，在崇德路與松竹路口見崇德路與崇德七路口有車輛停駛在內車側車道疑似故障，趕緊上前詢問關心。

莊將警用機車停放車輛後方並開啟警示燈警示後方來車，經詢問駕駛朱女(30歲)，她表示在停等紅燈時，車輛不知何故突然熄火便發不動，因車上還有小嬰兒，見後方車輛眾多故不敢下車，幸好莊警到達協助得以暫時脫困。

莊一面疏導下班時間的車流，一面趕緊請所內同仁前來協助，幸而派出所在不遠處並請同仁拿取電Bar將車輛充電。暫時充電後車輛得以發動，但由於朱女車輛電瓶蓄電狀況不明，為避免相同狀況再次發生導致自身及用路人的危險，警方提醒朱女該車不宜繼續行駛，建議先將車輛暫移置於四平派出所，等待朱女的保險公司前來拖吊送修，做好檢查後再上路。

等待過程中，朱女因小嬰兒餓了要餵哺，警方還提供本所哺乳室供朱女使用，朱女對於警方協助解決車輛故障及寶寶的生理需求的積極熱心態度，一再表達感謝之意。

朱姓少婦駕車載嬰兒外出，行經崇德路車子突然熄火，經警協助充電，建議先將車輛暫移置於四平派出所，等待朱女的保險公司前來拖吊送修，做好檢查後再上路，等待過程中，朱女因小嬰兒餓了要餵哺，警方還提供所內哺乳室供朱女使用。圖／警方提供
朱姓少婦駕車載嬰兒外出，行經崇德路車子突然熄火，經警協助充電，建議先將車輛暫移置於四平派出所，等待朱女的保險公司前來拖吊送修，做好檢查後再上路，等待過程中，朱女因小嬰兒餓了要餵哺，警方還提供所內哺乳室供朱女使用。圖／警方提供
朱姓少婦駕車載嬰兒外出，行經崇德路車子突然熄火，經警協助充電，建議先將車輛暫移置於四平派出所，等待朱女的保險公司前來拖吊送修，做好檢查後再上路，等待過程中，朱女因小嬰兒餓了要餵哺，警方還提供所內哺乳室供朱女使用。圖／警方提供
朱姓少婦駕車載嬰兒外出，行經崇德路車子突然熄火，經警協助充電，建議先將車輛暫移置於四平派出所，等待朱女的保險公司前來拖吊送修，做好檢查後再上路，等待過程中，朱女因小嬰兒餓了要餵哺，警方還提供所內哺乳室供朱女使用。圖／警方提供

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