聯結車疑爆胎翻覆 零件廢土散落西濱公路

一輛滿載廢土的聯結車今天清晨行經西濱公路南下後龍路段，疑似後輪胎爆裂、輪軸脫落，翻覆在車道上，駕駛未受傷，但為了排除事故現場，警方封閉快車道，僅慢車道供通行。

苗栗縣消防局清晨4時許接獲通報，台61線西濱快速公路106公里後龍路段發生車禍意外，隨即派遣後龍分隊人車前往，抵達事故地點發現一輛聯結車翻覆在外側車道，車輛載運的廢土和零件散落路面，駕駛已自行脫困，沒有受傷，不願意送醫。

警方初步勘查，聯結車後輪軸脫落，與車輛相距約50公尺，輪胎上出現破洞，不排除是輪胎爆裂導致意外發生，而為了排除翻覆的聯結車和廢土，處理員警封閉快車道，僅開放慢車道供車輛通行，並找來大型拖吊車協助，預計要到上午9時許，才能恢復交通正常行駛。