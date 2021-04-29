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自閉症學生疑被同學逼當眾「打手槍」 教育局：釐清中
台中市一所國小資源班驚傳疑似同學霸凌當眾手淫事件，一名六年級男童有自閉傾向，因內褲出現精斑，在父親詢問下，男童稱是同學逼他「打手槍」。台中市府教育局表示，學校已召開性平會議，並外聘專家學者組成調查小組加速釐清案情。
一名六年級男童因自閉傾向就讀國小資源班，父親日前在小安的內褲發現有精斑，驚覺不對勁，在父親逼問下，男童指稱在班上被同學要求手淫，當時有其他男同學在場。
男童父親4月17日向學校反映，校方開始訪談同班同學與導師，卻無人發現霸凌男童手淫的情況；校方也通知雙方家長到校，但雙方家長對質時爆發口角衝突，對方家長認為並無證據。
教育局表示，校方4月17日獲報後，立即進行校安通報及法定責任通報，家長已申請調查，學校也已依規召開性平會議，並外聘專家學者組成調查小組加速釐清案情，若確認違反性平法，將要求該校針對行為人加強性平法令相關知能，落實校園防制機制。
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