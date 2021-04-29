快訊

發傳單爆料台新男處長劈多女還蛋洗銀行 北市警逮2嫌

疫情又擴大？華航居檢飯店諾富特今要求清空 機組員人心惶惶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

自閉症學生疑被同學逼當眾「打手槍」 教育局：釐清中

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市一所國小資源班驚傳疑似同學霸凌當眾手淫事件。示意圖／Ingimage
台中市一所國小資源班驚傳疑似同學霸凌當眾手淫事件。示意圖／Ingimage
台中市一所國小資源班驚傳疑似同學霸凌當眾手淫事件，一名六年級男童有自閉傾向，因內褲出現精斑，在父親詢問下，男童稱是同學逼他「打手槍」。台中市府教育局表示，學校已召開性平會議，並外聘專家學者組成調查小組加速釐清案情。

一名六年級男童因自閉傾向就讀國小資源班，父親日前在小安的內褲發現有精斑，驚覺不對勁，在父親逼問下，男童指稱在班上被同學要求手淫，當時有其他男同學在場。

男童父親4月17日向學校反映，校方開始訪談同班同學與導師，卻無人發現霸凌男童手淫的情況；校方也通知雙方家長到校，但雙方家長對質時爆發口角衝突，對方家長認為並無證據。

教育局表示，校方4月17日獲報後，立即進行校安通報及法定責任通報，家長已申請調查，學校也已依規召開性平會議，並外聘專家學者組成調查小組加速釐清案情，若確認違反性平法，將要求該校針對行為人加強性平法令相關知能，落實校園防制機制。

性平法 自閉 霸凌

延伸閱讀

中市學校午餐 擬禁肉類加工品

校長被控護航論文庇狼師 高科大：狼師終身不任教

中市用力推雙語教育 議員：融入領域須完善師資培訓

台中偏鄉難覓英語外師聘請困難 中市：今年決進用10位

相關新聞

自閉症學生疑被同學逼當眾「打手槍」 教育局：釐清中

台中市一所國小資源班驚傳疑似同學霸凌當眾手淫事件，一名六年級男童有自閉傾向，因內褲出現精斑，在父親詢問下，男童稱是同學逼...

發傳單爆料台新男處長劈多女還蛋洗銀行 北市警逮兩嫌

台新銀行敦南分行、忠孝分行26日中午遭兩名男子砸雞蛋、散發傳單，傳單內容指台新金控內一名男處長「身體力行栽培多位女主管」...

疑自撞國道內側護欄再被後車追撞 28歲男噴飛躺地不治

國道三號南下295.8公里處、接近中埔交流道處今天凌晨近1點驚傳1輛藍色轎車疑自撞內側護欄停下，遭後方灰車追撞，警消獲報...

台北榮總中正樓2樓突飄異味 工作人員逐層檢查

台北榮總今天上午約8時左右，醫院員工在中正樓2樓後方出口突然聞到異味，立即通報院方及119，工作人員正逐層調查中

柔道7歲童腦壓下降、病況未好轉 父母盼「天降奇蹟」

台中市豐原區7歲黃姓男童上柔道課，疑遭何姓教練及小四學長連摔27次致瀕臨腦死，目前仍在醫院搶救中。黃童父母都希望「天降奇...

國3苗栗後龍南下路段 晚間多車碰撞1人送醫

國道3號苗栗後龍南下路段晚間近8點時發生大小車輛碰撞事故，內側及中線車道約有6台車發生碰撞，其中1名傷者脫困後由苗栗縣消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。