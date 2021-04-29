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發傳單爆料台新男處長劈多女還蛋洗銀行 北市警逮兩嫌
台新銀行敦南分行、忠孝分行26日中午遭兩名男子砸雞蛋、散發傳單，傳單內容指台新金控內一名男處長「身體力行栽培多位女主管」，與4名女主管約會的偷拍畫面都印在傳單上，轄區大安警分局獲報後，追查散發傳單男子。
警方說26日接獲台新銀行敦南分行報案，稱大門遭人丟擲雞蛋汙損後嫌犯駕車逃逸，因此提出毀損告訴，警方組成專案小組偵辦，循線調閱監視畫面到新北市中、永和一帶，嫌犯一度化整為零，變換交通工具，企圖製造斷點增加偵辦困難，專案人員鍥而不捨，歷經一日埋伏，昨天順利將林姓、呂姓犯嫌帶回偵辦。
兩嫌到案後供稱，是在網路上接獲工作邀約，受僱領取雞蛋及傳單到指定地點執行，但警方認為實際犯案動機仍待釐清，將持續偵辦追查，兩嫌以毀損罪、妨害名譽等罪嫌函送法辦。
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