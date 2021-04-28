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壹傳媒不賣台灣蘋果日報了！市場指應是「這原因」

女網紅墜樓身亡 母到場崩潰痛哭

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

一名陳姓女網紅前天被發現陳屍台北市西寧國宅內，四肢骨折、腿部變形，送醫回天乏術；檢警昨天相驗排除外力介入，遺體發還家屬；據悉，陳女母親獲悉死訊痛哭失聲，不願相信女兒會輕生。

台北市消防局4月26日深夜11時許獲報，有人陳屍西寧國宅西南棟天井1樓，救護人員到場，將女子送至馬偕醫院急救仍不治。

據了解，陳女當天下午在臉書貼文對仰慕17年的某歌星表示，「謝謝你的出道，沒能陪你到20年」，隨後又貼文附上一名男子照片，說「我走了，對不起」。

警方在國宅5樓發現陳女隨身包包和一張印有臉書貼文紙張，研判陳女獨自前往並墜樓。

陳母說，女兒平常生活單純，但不清楚平常在做什麼，只知道近期因感情問題心情不好，4月26日晚上7時許出門，4小時後就接獲女兒死訊。

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北市 網紅

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