國中生墜樓死家長求嚴懲校方 縣府：依法定程序

宜蘭一名國中女學生去年11月墜樓死亡。女學生父母今天出面指控，縣府未協助查明真相，並盼給予校長、老師嚴懲，縣府教育處人員表示，全案依法定程序處理。

至於教育處人員還向家長表示，「把孩子生回來」。教育處表示，相關人員以語言二次傷害，當時只是基於善意，如造成誤解，對此表達歉意。

民進黨宜蘭縣議會黨團今天陪同女學生父母親，在縣議會召開記者會，要求縣府給真相。

女學生母親說，當時怎麼會在上課時間內讓她的女兒在校園外輕生；事發那一天，女兒早上缺席2、3堂課都沒人發現，也沒老師追行蹤，校方在中午才發現孩子不見，沒有通知家長，連警方備案都是家長去，錯過挽救與搶救時機。

女學生母親說，事情發生迄今已經快半年，至今沒有真相、沒有懲處，且校方謊話連篇，完全卸責，也不認疏失，縣府督導缺失、行政怠慢。

女學生母親說，事後縣府教育處卻只記校長一支申誡，不適任的班導師無任何懲處。

教育處指出，針對家長質疑校方沒有落實點名、處理態度消極，沒有懲處失職人員等訴求，教育處已於今年1月12日召開溝通協調會議，居中協調學校及家長雙方，並檢討學校相關行政作為。

此外，縣府已在4月19日召開校長成績考核委員會，決議核予校長申誡處分；另就導師部分，因家長陳情老師不適任情事，縣府將在5月5日依法召開「教師專業審查委員會」進行調查審議。

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