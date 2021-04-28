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檢察官像住「難民營」 桃檢、桃市府興建全新職務宿舍

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園地檢署職務宿舍老舊被詬病像「難民營」，且桃園市藝文特區欠缺消防分隊，桃檢、桃市府協商決定由桃檢提供土地、市府負責監造，興建檢察官職務宿舍及埔子消防分隊，是罕見中央單位出地、地方政府出資合作案，今由桃園市長鄭文燦與桃檢檢察長王俊力簽約，法務部長蔡清祥見證。

王俊力表示，桃檢職務宿舍籌建等候多年，既辦公大樓於2017年3月落成啟用，但宿舍始終因預算等原因無著落，加上近年桃檢收案量大檢察官負擔加重，導致檢察官請調比例高，一直想辦法留下人才，包括改善生活、工作環境等，成了說服檢察官留下來的方案之一。

王俊力說，聽聞桃園市消防局覓地興建消防分隊，時任桃檢檢察長、現任台灣高檢署主任檢察官朱兆民，提出和桃園市府共同合建的倡議，經一波三折最終拍板定案，由桃檢出地，桃市府興建檢察官宿舍54戶，完工後無償撥用給桃檢，另一半則興建消防第一大隊部及埔子分隊。

鄭文燦也說，他發現法官宿舍與檢察官宿舍「落差滿大的」，而司法園區已成為桃園地標，富國路的4400平方公尺的基地，一半做桃檢職務宿舍，另一半興建消防分隊，預算部分消防局2億1000萬元、桃檢2億3000萬元，經物價調整，桃檢會超過3億元。

鄭表示，去年就通過預算，今年5月將發包PCM做管理、監造再工程統包，原訂4年預算會，但依實際工程經驗約3年可完成；「跟檢察簽契約其實滿辛苦的」鄭笑說，因財產單位提出防弊條款，桃檢問說「需要這樣嗎？」而市府基於誠信原則，會將預算編到足，總共54戶宿舍會蓋的完備。

另外，舊的司法園區現由市府代管，待職務宿舍完成後撥交給市府，並將環保局遷入方便辦公；桃園市議長邱奕勝也提到，今看回顧影片才驚覺，檢察官宿舍竟「像難民營一樣」，有急於改善必要性。

蔡清祥回憶，他擔任桃檢檢察長任內也住過職務宿舍，舊的辦公廳舍曾發生檢察官上班到一半，天花板水泥塊掉下來，嚇到大家驚魂未定，加速他改建辦公廳舍、宿舍問題。他還說，剛到任桃檢時，他辦公室後面房間竟是囤放法警的槍彈，理由是「沒有地方可以擺」，顯見需急迫改建。

桃檢、桃市府將合作興建檢察官職務宿舍、消防分隊。圖／桃檢提供
桃檢、桃市府將合作興建檢察官職務宿舍、消防分隊。圖／桃檢提供
桃園市長鄭文燦（左）今和桃園地檢檢察長王俊力（右）簽約，市府、桃檢將合作興建檢察官職務宿舍、消防分隊。記者曾健祐／攝影
桃園市長鄭文燦（左）今和桃園地檢檢察長王俊力（右）簽約，市府、桃檢將合作興建檢察官職務宿舍、消防分隊。記者曾健祐／攝影
桃檢舊有檢察官宿舍屋齡40年以上，已經破舊不堪。圖／桃檢提供
桃檢舊有檢察官宿舍屋齡40年以上，已經破舊不堪。圖／桃檢提供
桃檢舊有檢察官宿舍屋齡40年以上，已經破舊不堪。圖／桃檢提供
桃檢舊有檢察官宿舍屋齡40年以上，已經破舊不堪。圖／桃檢提供
桃園市長鄭文燦（左）今和桃園地檢檢察長王俊力（右）簽約，市府、桃檢將合作興建檢察官職務宿舍、消防分隊。記者曾健祐／攝影
桃園市長鄭文燦（左）今和桃園地檢檢察長王俊力（右）簽約，市府、桃檢將合作興建檢察官職務宿舍、消防分隊。記者曾健祐／攝影
桃檢、桃市府將合作興建檢察官職務宿舍、消防分隊。記者曾健祐／攝影
桃檢、桃市府將合作興建檢察官職務宿舍、消防分隊。記者曾健祐／攝影

宿舍 檢察官 鄭文燦

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