幫小孩洗澡中途離開 母回來驚見1歲女兒面趴浴缸身亡

桃園1名媽媽讓1歲女童在浴缸洗澡時，途中暫時離開梳洗、曬衣服，回來時驚見女兒面趴水面，嚇得立刻打電話叫救護車、施作CPR，但女童急救病況未好轉昨宣告不治，警方已報請桃園地檢署相驗釐清死因，針對家長有無過失部分，後續也將一併調查釐清。

經調查，該名母親26日傍晚6點多，讓3歲女兒、1歲兒子在楊梅住家浴室洗澡，後來見小孩快要洗好時，就把浴缸裡面的水洩掉，差不多讓水位剩下腳踝深時，自己就先去吹頭髮、擦乾身體穿衣服，中途還有再度回浴室查看狀況。

未料媽媽曬完衣服再到浴室，就驚見浴缸水位已經達五分滿，而且水龍頭還被打開持續放水中，女兒呈現面趴倒臥在裡面，她嚇得將小孩扶起卻已經失去呼吸心跳，隨即報案並施作CPR急救。