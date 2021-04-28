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大學女生離奇失蹤14年 男友疑捲入也牽涉祖母失蹤

聯合報 / 記者劉明岩陳宏睿卜敏正／彰化即時報導

14年前， 當時才23歲的嘉義中正大學劉姓女大學生，在畢業前一周，即未到校上課，從人間蒸發。彰化的家人向嘉義警方報案後，到她租屋處調查，發現她帶走筆電，卻未帶手機及證件，家人也曾到嘉義找人未果。警方曾鎖定她的男友調查，男友在8年後，又捲入他的祖母失蹤案，彰化與嘉義警方最近重啟會同調查，尋求突破，希望能一案雙破。

不過，因時隔已久，兩失蹤人口都已超過7年的法定宣告死亡年限，彰化警方仍積極追查，卻因人事皆非，相關事證也難以查證，但檢警仍不放棄，加上劉姓女大生的家屬，最近聲稱發現新線索，向檢警喊話，期待盡速重啟調查，查明真相。

彰化縣警察局在清理超過3年的人口失蹤案時，針對失蹤14年、家住彰化市的嘉義中正大學劉姓女學生案進行清查，劉姓女大學生是在2007年6月1日返回彰化為父親慶生後，返回嘉義，卻一直未去上課，至今生死不明。劉女家屬向嘉義警方報案，警方曾到劉女租屋察看，發現劉女帶走筆電，卻留下手機及證件，啟人疑竇。

警方曾針對劉女當時的同班36歲男友清查，卻一直沒有事證證明劉女失蹤與他有關，案情一直無法突破。依「周刊王」報導，劉女家屬最近提出新事證，指劉女住在台中的男友被控盜領他的祖母百萬存款，而他的祖母在8年前也離奇失蹤，懷疑她的男友也牽涉其中。

彰化警方目前仍積極清查劉姓女大學生的下落，但由於劉女家住彰化、失蹤報案地是嘉義縣，而捲入劉女失蹤案的男友卻住台中，由台中檢方指揮調查中。

14年前， 當時才23歲的嘉義中正大學劉姓女大學生，在畢業前一周，即未到校上課，從人間蒸發，由彰化警方會同嘉義警方清查中。記者劉明岩／攝影
14年前， 當時才23歲的嘉義中正大學劉姓女大學生，在畢業前一周，即未到校上課，從人間蒸發，由彰化警方會同嘉義警方清查中。記者劉明岩／攝影

嘉義 失蹤 大學生

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