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白色棺木畫上了玩具 林邦懷義助火災罹難3童安心的走
台中市中華路一處透天屋日前發生火警，有3名未滿6歲幼童傷重不治。一生禮儀公司負責人林邦懷獲悉家屬家境清寒，主動替3童辦後事，為了今天3童出殯，還特地費心的以兒童角度思考，舉辦了一場不一樣的兒童喪禮，讓家屬感動不已。
據了解，住在透天屋二樓、因火災受傷送醫不治的4歲刑姓女童的祖父月前才去世，一生禮儀公司接辦喪事知道刑家家貧，雙方雖不認識，也都免除了費用，這次又發生憾事，林邦懷獲知後，又再次伸出援手。
事實上，林邦懷在3童頭七時就曾買來玩具和新衣告慰他們，同時還替今年刑小妹妹辦生日，他在臉書上寫著「原來火災當天，竟然也是邢小妹妹滿四歲的生日，邢爸爸早已經幫她準備了蛋糕，待打工完畢，才要回去幫她慶生，誰知無情的大火，吞噬了她幼小的生命，讓生日蛋糕再也點不上蠟燭了」。
他說：「捨棄了傳統的祭品，改用麥當勞兒童歡樂餐來滿足她們，讓她們不要哀傷並歡樂的渡過頭七日，......一路快樂好走，攜手前往快樂天堂，抛開苦難及遺憾，天真無邪的小天使們，就把悲傷留給大人們吧」。
今天的出殯儀式更是別出心裁，不僅現場佈置了白色汽球、別緻的花飾，也特別選了白色棺木，上面還畫上各式的玩具等，十分溫馨；另也考慮習俗上並不能由大人來祭拜他們，因此以後也不會有人祭拜，所以選擇了樹葬的方式，明天正式下葬。
為3童付出了這麼多，林邦懷說，平常就為一些貧窮無依的人義務送終，這樣已做了20年；不為別的，就是讓3位小天使能一路好走，而這也是一種機緣。
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