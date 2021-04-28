影／板橋早餐店舉槍恐嚇後1小時被逮 不爽要收小弟遭拒
蔡姓男子前天至板橋區涉嫌高舉玩具槍，對早餐店員工陳姓男子嗆聲，嚇壞店內購餐客人，蔡男見早餐店老闆娘打電話報警，立馬騎機車逃逸，警方調閱監視器循線追緝，案發一小時後，在板橋區查獲蔡男到案，查扣玩具槍及西瓜刀各一把，警詢後依違反社會秩序維護法及恐嚇罪嫌移送新北地檢署偵辦。
新北市海山警方26日中午12時許獲報，蔡姓男子（19歲）至板橋區永豐街一間早餐店嗆聲，涉嫌掏出一把手槍，還以左手持槍高舉，對店內陳姓員工（26歲）嗆聲，還威嚇陳男要「收」他當小弟，因店內還有客人正在購買早餐，都被突如其來的情況嚇到，早餐店老闆娘見狀連忙打電話報案。
蔡男見陳男拒絕當他小弟，又發現老闆娘報警，立馬轉身騎機車逃逸。警方調閱監視器，於當天下午1時許，在板橋區縣民大道及太和街口當場查獲，以恐嚇罪嫌準現行犯逮捕，並查扣蔡男持用玩具槍和西瓜刀各一把及手機等證物。
據了解，蔡男落網後供稱，因早餐店陳姓員工在外積欠他人10萬元債務，蔡男表示能幫忙協助處理這筆債務，但要求收陳男當他小弟，不滿被陳男當面拒絕，才會掏槍威脅。警詢後依違反社秩法及恐嚇罪嫌送辦。
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