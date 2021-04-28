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休旅車碰撞貨櫃車四腳朝天 駕駛一度昏迷被叫醒才脫困

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣鹿港鎮台61線快速道路北上車道175公里處，今天下午1時33分許，發生貨櫃車與休旅車碰撞車禍，休旅車翻覆，黃姓駕駛自行脫困， 但胸部疼痛、肢體擦傷，被彰化縣消防局第三大隊救護車送往彰濱秀傳醫院救治，車禍原因由鹿港警方調查中。

據了解，休旅車當時與貨櫃車都行駛外側車道，休旅車欲超車，疑與大貨車左側車身發生碰撞而翻覆，43歲的休旅車黃姓駕駛當時陷入昏迷。貨櫃車52歲鐘姓駕駛在事故發生後，發現休旅車翻覆，立即停車，並下車察看，將休旅車黃姓駕駛喚醒，黃才及時逃出。

救護車趕到，休旅車黃姓駕駛表示有胸部疼痛、肢體擦傷情形， 救護人員立即給予洗清傷口、包紮止血，送往彰濱秀傳醫院救

彰化縣鹿港鎮台61線快速道路北上車道175公里處，今天下午1時33分許，發生貨櫃車與休旅車碰撞車禍，休旅車翻覆，受傷黃姓駕駛自行脫困，被救護車送醫救治。記者劉明岩／翻攝
彰化縣鹿港鎮台61線快速道路北上車道175公里處，今天下午1時33分許，發生貨櫃車與休旅車碰撞車禍，休旅車翻覆，受傷黃姓駕駛自行脫困，被救護車送醫救治。記者劉明岩／翻攝
彰化縣鹿港鎮台61線快速道路北上車道175公里處，今天下午1時33分許，發生貨櫃車與休旅車碰撞車禍，休旅車翻覆，受傷黃姓駕駛自行脫困，被救護車送醫救治。記者劉明岩／翻攝
彰化縣鹿港鎮台61線快速道路北上車道175公里處，今天下午1時33分許，發生貨櫃車與休旅車碰撞車禍，休旅車翻覆，受傷黃姓駕駛自行脫困，被救護車送醫救治。記者劉明岩／翻攝

休旅車 救護車 車禍

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