休旅車碰撞貨櫃車四腳朝天 駕駛一度昏迷被叫醒才脫困

彰化縣鹿港鎮台61線快速道路北上車道175公里處，今天下午1時33分許，發生貨櫃車與休旅車碰撞車禍，休旅車翻覆，黃姓駕駛自行脫困， 但胸部疼痛、肢體擦傷，被彰化縣消防局第三大隊救護車送往彰濱秀傳醫院救治，車禍原因由鹿港警方調查中。

據了解，休旅車當時與貨櫃車都行駛外側車道，休旅車欲超車，疑與大貨車左側車身發生碰撞而翻覆，43歲的休旅車黃姓駕駛當時陷入昏迷。貨櫃車52歲鐘姓駕駛在事故發生後，發現休旅車翻覆，立即停車，並下車察看，將休旅車黃姓駕駛喚醒，黃才及時逃出。