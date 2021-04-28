影／4好友用曬衣架偷夾娃娃機商品 店主電眼發現當場被逮

高雄三民區某間娃娃機店，昨天晚間出現4名男子，佯裝要遊玩夾娃娃機，實際上是以曬衣架折成鉤狀，從取物口伸入竊取娃娃機台內的商品，當場被店家從監視器看見，找來警方到場，4人全依竊盜案送辦。

據了解，涉案的4人，陳男（40歲）、李男（36歲）、符男（25歲）及謝男（29歲）互為朋友關係，這4人分工竊取，有人負責在外面把風，有人在一旁技術指導，由符男、謝男下手行竊。

昨天深夜11點多時，4人到三民區山東街上某間娃娃機店，假消費真竊取，一舉一動被安裝在店內的電眼捕捉，店家也正好在線上查看監視器，發現4人怪異舉動，找來警方。