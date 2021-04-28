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工程師臉書分享中獎500元雲端發票 男貪小便宜盜領遭訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

程姓工程師去年2月在臉書分享，中獎雲端發票500元，並張貼出中獎發票，不料當年6月列印紙本發票，準備在便利超商兌獎時，發現遭不肖人士兌獎拿走獎金，程男氣憤提告詐欺。士林地檢署認定，兌獎的呂姓男子涉販詐欺罪嫌，拿走獎金，依法起訴。

起訴指出，呂男去年2月10日在臉書上，見到程姓工程師分享中獎雲端發票的好消息「有中過200、1000、4000，第一次中500元發票，真幸運」且附上中獎的發票照片，呂男涉嫌拿走不知情的楊女手機，用手機內國稅局的統一發票兌獎app，掃描中獎發票上的qrcode兌獎，獎金直接匯入楊女綁定的銀行帳號內，詐得500元獎金。

程姓工程師委託妻子，在去年6月列印紙本發票，要前往超商兌獎，不料發票早就遭人領獎，程憤而報案提告，也在臉書上留言「誰盜用領我的發票，已報警，國稅局查到身分證字號，跑不掉的」「貪小錢，準備上法院」

士林地檢署日前偵結，不知情的楊女不起訴處分，盜領雲端發票的呂男則遭依詐欺取財罪嫌起訴。

工程師在臉書分享中獎500元雲端發票獎。圖／翻攝告訴人臉書
工程師在臉書分享中獎500元雲端發票獎。圖／翻攝告訴人臉書

統一發票 詐欺 超商

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