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影／救災身心壓力大！基隆太魯閣號救難隊員齊赴慶安宮「收驚」

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市慶安宮今為前往花蓮太魯閣列車事故現場救災的特搜隊員，舉辦團體祈福儀式，安排道長徐智樁主持灑淨、過火等儀式，希望能安定隊員身心。第一救災救護大隊副大隊長蘇元鏞說，隊員目睹罹難者肢體殘缺、撿拾屍塊，心中難免有些壓力，事隔20多天已逐漸回復正常作息。

台鐵太魯閣列車4月2日在花蓮清水隧道北口外，撞擊滑落軌道工程車後出軌，造成嚴重死傷。基隆市16名警消、5名義消特搜隊員趕赴現場，加入扭曲變形較嚴重的第7、8節車廂救援任務。

蘇元鏞說，出勤同仁當天協助運送29名罹難者到另一列自強號，過程中也有撿拾屍塊，目睹罹難者肢體殘缺。他回基隆後感覺還好，但約有一周晚上會突然醒來。有些同仁初期也有睡眠品質不好、食慾減低情況，現在都好多了。

慶安宮今天上午10點半為特搜隊員舉辦團體祈福儀式，並由道長徐智樁以道教儀式「收驚」，取安魂討魄、安定魂魄之效，請媽祖賜福，讓隊員早日回復正常生活。徐說，參與災區救援是神聖的工作，不用驚慌，如再求助宗教信仰當後盾就沒事了。

消防局長陳龍輝表示，特搜人員返回基隆後，曾安排專業心理師分2梯次為救災人員提供諮商關懷服務。今天非常感謝慶安宮舉辦平安祈福儀式，希望未來執行各種勤務，同仁都能平安順利完成任務，守護市民生命財產安全。

參與救援的隊員詹能傑回想看到罹難者遺體多不完整，至今仍不知該怎麼形容當下心境。出勤後有點睡不著，得知40多名罹難者遺體都由家屬領回，心中大石放下就比較好睡。今天參加慶安宮祈福儀式，感覺得到媽祖保佑，心中更踏實。

基隆市消防局救助隊員今天到慶安宮參加團體祈福儀式，逐一「過火」希望更有助安定身心。記者邱瑞杰／攝影
基隆市消防局救助隊員今天到慶安宮參加團體祈福儀式，逐一「過火」希望更有助安定身心。記者邱瑞杰／攝影
基隆市慶安宮今舉辦團體祈福儀式，安排道長徐智樁主持灑淨、過火等儀式，希望能安定特搜隊員身心。記者邱瑞杰／攝影
基隆市慶安宮今舉辦團體祈福儀式，安排道長徐智樁主持灑淨、過火等儀式，希望能安定特搜隊員身心。記者邱瑞杰／攝影
基隆市消防局長陳龍輝（前右四）今帶領參與太魯閣號救援任務同仁，參加慶安宮團體祈福儀式。記者邱瑞杰／攝影
基隆市消防局長陳龍輝（前右四）今帶領參與太魯閣號救援任務同仁，參加慶安宮團體祈福儀式。記者邱瑞杰／攝影

基隆 太魯閣

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