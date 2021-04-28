母不怪摔兒小四男童盼來探視 對方家長：會去探視與負責任

台中市豐原區7歲黃姓男童上柔道課，疑遭何姓教練及小四學長連摔27次致瀕臨腦死，目前仍在醫院搶救中。黃童媽媽今日出面表示不會怪罪摔男童的小四男童，並希望男童來探視兒子。小四男童家長透過校方表示，待調查告一段落，一定會去探視黃童，也會負起該負的責任。

黃母表示，她不怪罪摔兒子的小四男童，因為是教練叫他摔的，相信他心裡也受到很大的傷害，小小年紀卻要去做筆錄，「因此我原諒這個孩子與他的父母，我的孩子已經躺在那裏，不希望其他的孩子再受到傷害，不要了。」

黃母甚至不介意小四男童來病房探視黃童，並希望他來探視兒子，說出自己的心裡話，也許男童心情會好一點，心裡也不會有陰影，畢竟他未來還有很長的路要走。