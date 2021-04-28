縱火犯偷貨車跑給警追 台中警追到彰化開槍制止 今起訴

彰化縣蕭姓男子曾涉竊盜、公共危險案入監服刑，出獄後不思悔改，今年3月間台中市區發現一輛貨車沒拔鑰匙，車內還有手機、耳機等財物，心生歹念，將貨車開走，警方當晚發現蕭開贓車在彰化市區出沒，蕭不配合攔查，還衝撞警車，警員開槍射輪胎，順利制伏蕭，台中地檢署今偵結依妨害公務、竊盜、傷害罪起訴。

起訴指出，彰化縣蕭姓男子（43歲）素行不良，有竊盜、肇事逃逸、公共危險、放火燒毀建物案，遭法院判刑6年的紀錄，但蕭出獄後不知悔改，在去年底出獄後，今年3月2日下午4時許，蕭在台中市西區金山路一帶，發現一輛貨車停在路旁，車內鑰匙沒拔，還有iphone手機、耳機等財物，蕭見機不可失，進入駕駛座後，將貨車開走。

台中市第一警分局獲報後，利用該輛貨車的GPS定位系統追查，當晚7時許就發現蕭姓男子駕駛貨車在彰化市中正路、華山路一帶出現，警方見蕭將貨車熄火後，以前後夾擊的方式，要攔查蕭，沒想到蕭看到警車出現，隨即發動引擎，並衝撞警車。

過程中造成一輛警車車頭嚴重毀損，無法行駛，一名張姓警員的右膝也被撞傷，當時值勤警員擔心蕭衍生其他狀況，危害其他民眾安危，因此以警槍射擊貨車的左前輪，蕭雖然開車逃逸，但因貨車車頭已毀損，無法繼續行駛，蕭棄車逃逸時，被警方逮捕。