台中視障翁找不到腳踏車 熱心警「當他的眼」3分鐘搞定

台中市73歲的郭姓老翁前天騎單車前往台中車站，但疑記錯腳踏車停放位置，加上郭翁眼部患有疾病視線不清，現場自行車停放區還有上百輛腳踏車，一直找不到單車，只好求助剛好在附近巡邏的警員，警員馬上充當老翁的雙眼，3分鐘內就依照老翁描述，尋獲單車，讓老翁得以順利返家。

台中市第三警分局立德派出所警員羅挺維、朱國彰前天下午4時許，巡邏行經台中車站時，一名七旬郭姓老翁將警員攔下。

郭姓老翁表示，當天上午9時許，他將腳踏車停在車站自行車停放區後，搭火車離開，下午欲返家時，回到原處卻怎樣都找不到腳踏車。

警方依據郭翁提供腳踏車之顏色、特徵，在自行車停放區逐一比對，不到3分鐘就找到與老翁所述特徵相符的腳踏車。

郭姓老翁致謝時不忘解釋，他因患有白內障視線不清，僅憑印象尋找無法一一比對，幸有警方即時提供協助，對警方表示萬分感謝。