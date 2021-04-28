影／身障男參加地板滾球比賽 遇輪椅沒電遇暖警來助

台中市陳姓、高姓男子是身障者，也同是學長、學弟關係，二人在18日參加地板滾球比賽，行經台中公園時，遇到輪椅突然沒電，警方獲報到場後，先以人力方式，將輪椅推回派出所充電，協助陳解除危機，得以順利前往下個目的地，二人也大讚「警察熱心又細心」。

台中市第二警分局公園所巡佐陳伸興、警員吳佩蓉在18日下午2時許服勤時，接獲高姓男子（21歲）到所內求助，高透露，他與另名高姓男子（62歲）是台北海洋科技大學學長、學弟關係，當日陳陪他前往參加地板滾球比賽，比賽結束後，要前往火車站途中，電動輪椅突然在台中公園附近沒電，因此才向警方求助。

警方獲報後，立即趕赴現場，並徒手將陳與輪椅推回派出所充電，過程中，陳不斷感謝警方，並透露，對行動不便人士而言，電動輪椅就像他們的雙腳，幸好有員警第一時間的協助，讓他們順利前往火車站搭車。