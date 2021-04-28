影／7歲男童瀕腦死 母親︰勿怪罪舅舅、也不怪摔兒子小四男童

台中市豐原區7歲黃姓男童上柔道課，疑遭何姓教練及小四學長連摔27次致瀕臨腦死，目前仍在醫院搶救中。外界質疑在旁錄影的黃童舅舅未及時制止，黃童媽媽今日出面拜託社會大眾不要再怪罪舅舅的責任，因為舅舅很愛黃童，也很自責，並表示不會怪罪摔男童的小四男童，只希望孩子有奇蹟發生，早日康復。

黃童媽媽表示，孩子雖然腦壓下降，但不代表腦傷復原，醫師下周會再做詳細檢查，並評估後續怎麼做對孩子才是最好；也感謝各界寄來的祈福物品，她都有收到，也會念給弟弟聽，相信司法會還給弟弟一個公道。

至於外界質疑錄影的黃童舅舅未及時阻止男童被摔，黃母解釋，平時我們都會記錄孩子的成長，舅舅認為孩子的訓練與之前不同，才想錄影回家，與她討論是否以後不要再訓練，且拍攝時間是事發前的半小時，當下發生時，舅舅是立即衝過去問教練「他怎麼了？他怎了？」但教練卻說「他是裝的」，舅舅覺得不對勁，趕緊叫救護車送醫。

黃母說，平時孩子都是拜託她的哥哥和母親照顧，舅舅真的很疼這個孩子，外界責備舅舅，她這個做妹妹的心很痛，拜託大家不要再怪罪舅舅，舅舅真的很自責，他比我還更愛這個孩子，大家現在互相支撐下去，就是希望孩子能早日康復，讓她能帶孩子回家、上學。

黃母強調，她也不怪罪摔兒子的小四男童，因為也是教練叫他摔的，相信他心裡也受到很大的傷害，因此她原諒這個孩子與他的父母，甚至希望這個男童可以來看黃童，說出自己的心裡話，也許男童心情會好一點，「我的孩子已經躺在那裏，不希望其他的孩子再受到傷害。」