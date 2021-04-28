羅東國中學生墜樓死亡案真相未明 家長控訴教育單位
發生在去年11月9日宜蘭羅東國中女學生墜樓死亡案，家長不滿縣政府教育處及校方至今未釐清事實真相，未做懲處，宜蘭尚有部分需要高關懷的學生，也未建立一套高關懷sop處理流程，難保不再發生類似事件，針對言語霸凌學生的不適任老師，縣府也應該處理。
墜樓的國三女學生當天上午到校，第一節9點多下課，家長與校方爭執點在於女學生第二節有無上課？何時不見？直到下午發現陳屍於校方市場附近的電信箱夾縫。女童父母今天由民進黨宜蘭縣議會黨團陪同召開記者會，質疑學校對於高關懷學生未上課或不見的通報流程有缺失，錯失搶救黃金時間；黨團總召陳俊宇說，縣府未盡督導責任，縱放學校，到目前未給家長一個真相。
縣政府教育處在記者會後表示，事發後有針對校長行政管理上的疏失，已給予申誡處分，遭家長質疑言語霸凌學生的導師，也依流程也提報教師專業審查委員會審查討論，需要一段時間。據了解，家長有提出國賠，這部分縣府予以尊重。
女學生的母親表示，去年5月20日女兒上學時突打電話給她訴說莫名想哭，她帶孩子去身心科就診，由於青少年憂鬱不是精神疾病、，是生理疾病，就像感冒，服藥約半年可治癒；但學校給她女兒處於一個極度不友善環境，遭受師長言語霸凌，當天從制服口袋留下的遺書有一句：「隨意批評吧...」，壓垮她女兒的最後一根稻草，到底是誰？是什麼言語逼死一個想要努力振作的孩子？
事件報告中指出，老師上第二節課點名時，孩子還在教室。但家長今天質疑，他們去問好幾個班上同學都說第二節上課就發現女兒不在教室，當時可能在校園角落徘徊，監視器顯示10點3分她想要翻過學校圍牆，沒翻過，如果在第二節課點名時未發現人，當下立即尋找，可能不致於發生不幸；下午發現墜樓，已距離沒在教室上課過了3個多小時，錯失搶救黃金期。
劉添梧說，上課老師點名發現學生人不見了，尤其是高關懷學生，就該提高警覺，不要以為學生就是在輔導室，目前該校還有三、四名高關懷學生，全縣其它學校也有，縣府應該請學校留意。
謝燦輝及張秋明議員表示，高關懷孩子不能以言詞刺激，縣府必須針對案發整個流程，必須說清楚講明白；林麗議員要求調出監視器，還原事情真相，建立高關懷學生的SOP處理流程，不要讓孩子沒有明天。
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