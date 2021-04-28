羅東國中學生墜樓死亡案真相未明 家長控訴教育單位

發生在去年11月9日宜蘭羅東國中女學生墜樓死亡案，家長不滿縣政府教育處及校方至今未釐清事實真相，未做懲處，宜蘭尚有部分需要高關懷的學生，也未建立一套高關懷sop處理流程，難保不再發生類似事件，針對言語霸凌學生的不適任老師，縣府也應該處理。

墜樓的國三女學生當天上午到校，第一節9點多下課，家長與校方爭執點在於女學生第二節有無上課？何時不見？直到下午發現陳屍於校方市場附近的電信箱夾縫。女童父母今天由民進黨宜蘭縣議會黨團陪同召開記者會，質疑學校對於高關懷學生未上課或不見的通報流程有缺失，錯失搶救黃金時間；黨團總召陳俊宇說，縣府未盡督導責任，縱放學校，到目前未給家長一個真相。

縣政府教育處在記者會後表示，事發後有針對校長行政管理上的疏失，已給予申誡處分，遭家長質疑言語霸凌學生的導師，也依流程也提報教師專業審查委員會審查討論，需要一段時間。據了解，家長有提出國賠，這部分縣府予以尊重。

女學生的母親表示，去年5月20日女兒上學時突打電話給她訴說莫名想哭，她帶孩子去身心科就診，由於青少年憂鬱不是精神疾病、，是生理疾病，就像感冒，服藥約半年可治癒；但學校給她女兒處於一個極度不友善環境，遭受師長言語霸凌，當天從制服口袋留下的遺書有一句：「隨意批評吧...」，壓垮她女兒的最後一根稻草，到底是誰？是什麼言語逼死一個想要努力振作的孩子？

事件報告中指出，老師上第二節課點名時，孩子還在教室。但家長今天質疑，他們去問好幾個班上同學都說第二節上課就發現女兒不在教室，當時可能在校園角落徘徊，監視器顯示10點3分她想要翻過學校圍牆，沒翻過，如果在第二節課點名時未發現人，當下立即尋找，可能不致於發生不幸；下午發現墜樓，已距離沒在教室上課過了3個多小時，錯失搶救黃金期。

劉添梧說，上課老師點名發現學生人不見了，尤其是高關懷學生，就該提高警覺，不要以為學生就是在輔導室，目前該校還有三、四名高關懷學生，全縣其它學校也有，縣府應該請學校留意。

謝燦輝及張秋明議員表示，高關懷孩子不能以言詞刺激，縣府必須針對案發整個流程，必須說清楚講明白；林麗議員要求調出監視器，還原事情真相，建立高關懷學生的SOP處理流程，不要讓孩子沒有明天。 去年羅東國中墜樓女學生的父母親今天由民進黨議員陪同召開記者會，控訴教育單位至今未給他們一個真相。記者戴永華／攝影 去年羅東國中墜樓女學生的母親，拿著女兒寫的遺書，質疑誰是壓垮她女兒的最後一根稻草？記者戴永華／攝影

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