影／中和分居夫妻疑爭搶小孩 幼兒園前上演全武行
新北市一對分居夫妻疑爭搶小孩，雙方昨天在幼兒園前爆發打架糾紛，因有人受傷由救護車送醫。由於小孩母親有申請家暴令，警方獲報到場，孩子父親黃姓男子因違反家暴令，由警方依現行犯逮捕送辦，至於傷害部分雙方尚未提告。
中和區興南路一段一間幼兒園前，昨天下午4時許，發生一起疑似當街爭搶小孩的打架糾紛，據了解，25歲黃姓男子與父親騎機車到幼兒園接女兒，疑似已分居的妻子彭姓女子（22歲）也由開計程車的父親一起到幼兒園接女兒，雙方當街爆發爭執。
黃男見彭女已坐上計程車欲離去，強行拉開車門要求彭女下車，彭女父親見狀下車阻止，二人發生肢體拉扯都有受傷，抱著孫女的黃父見狀也上前勸阻，因於現場一陣混亂，黃父一度擋在計程車前，也不慎跌倒受傷，中和警方接獲報案迅速到場，通知救護車將三人送醫。
據悉，因受傷的三人均因輕傷，目前均尚未提出傷害告訴，但彭女去年10月申請家暴令獲准，警方將小孩父親黃男依違反家暴令現行犯送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言