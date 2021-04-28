影／中和分居夫妻疑爭搶小孩 幼兒園前上演全武行

新北市一對分居夫妻疑爭搶小孩，雙方昨天在幼兒園前爆發打架糾紛，因有人受傷由救護車送醫。由於小孩母親有申請家暴令，警方獲報到場，孩子父親黃姓男子因違反家暴令，由警方依現行犯逮捕送辦，至於傷害部分雙方尚未提告。

中和區興南路一段一間幼兒園前，昨天下午4時許，發生一起疑似當街爭搶小孩的打架糾紛，據了解，25歲黃姓男子與父親騎機車到幼兒園接女兒，疑似已分居的妻子彭姓女子（22歲）也由開計程車的父親一起到幼兒園接女兒，雙方當街爆發爭執。

黃男見彭女已坐上計程車欲離去，強行拉開車門要求彭女下車，彭女父親見狀下車阻止，二人發生肢體拉扯都有受傷，抱著孫女的黃父見狀也上前勸阻，因於現場一陣混亂，黃父一度擋在計程車前，也不慎跌倒受傷，中和警方接獲報案迅速到場，通知救護車將三人送醫。