男男同居不甘分手 他竟追撞警車欲開車門妨害公務起訴

陽姓男子日前不甘與張姓男友分手，與張及張母發生爭執，警方獲報到場以警車護送張母等返家，陽竟一路尾隨並多次試圖打開警車車門，甚至騎機車攔警車去路、追撞警車，警逮捕訊後移送法辦，檢訊後依妨害公務罪起訴。

據了解，42歲陽男與張男為同性同居好友，日前因故分手後，本月21日下午張男要搬離嘉義縣太保市北港路二段住處，張母到場協助，但陽男心有不甘，為了同居費用持續騷擾張，張害怕陽不理性向警方求助護送。

南新派出所員警當天下午獲報，約4時30分到場處理，張與母親請員警幫忙送2人回雲林縣北港鎮住處，蔡姓丶許姓警員駕駛警用巡邏車搭載張男、張母回雲林縣北港鎮，但陽男疑情傷過重、心不甘願，一路騎機車尾隨警車，並多次試圖打開警車車門。

警方表示，當時立即停車警告，但陽男又在嘉義縣太保市三合路、北港路2段601巷處，以機車攔住警車去路，之後更騎機車自後追撞警車，導致警車後保險桿凹陷而毀損，立即下車將陽男逮捕。