台南分署5月4日法拍會 KIA貨車、台鈴機車1元起標

行政執行署台南分署5月4日法拍會下午3時起在2樓拍賣室登場，計有KIA、日產、中華、裕隆貨車、賓士E200、中華廂型車等轎車，另有台鈴、三陽、光陽機車、iPad Mini、iPhone 8、機械錶、瑪瑙手環、寶石戒指等，歡迎民眾競標、撿便宜。

台南分署表示，這次比較吸睛的物件有2006年份KIA貨車、2476CC，該車輛欠燃料費及違罰2萬7660元、交通罰鍰4800元，合計3萬2460元，為第一次拍賣，未訂底價；2013年份台鈴機車、124CC，該車輛欠燃料費450元，也是第一次拍賣，未訂底價。

此外，日產、中華、裕隆貨車、賓士E200、中華廂型車，另有三陽、光陽機車、iPad Mini、iPhone 8、機械錶、爛燒鍋、瑪瑙手環、寶石戒指等，琳瑯滿目。

同時，為方便民眾觀覽拍賣物，有關拍賣資訊及拍賣物照片公告在台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。

台南分署提醒，有意參與競價拍賣的民眾，應事先詳細了解拍賣公告上記載，並請記得攜帶國民身分證，交給工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣。