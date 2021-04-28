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他謊稱名牌N95口罩俗賣 狂吸百筆訂單 得利至少50萬元

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

35歲梁姓男子抓緊防疫商機，假藉有通路可取得便宜的N95口罩，在網路社團開放民眾下單，但有買家匯款後遲遲拿不到貨，追問梁男總是找藉口開脫，察覺有詐報警；高雄市刑大獲報後展開調查，初估受害者有50人，得利至少50萬元，日前梁男逮捕到案後，警方僅在梁男住處查扣20個口罩，全案依詐欺罪嫌函送高雄地檢署偵辦。

警方調查，梁姓男子無穩定工作，他抓緊民眾防疫心理，在網路社團販售便宜N95口罩，標榜是國際知名大廠，每個單價僅賣100元，較市價便宜約40元，吸引不少民眾匯款下訂，因購入數量多，梁嫌還很阿莎力給予特殊優惠，有買家見價格「俗到爆」，一次就下訂近千個口罩。

但有買家匯款後，發現遲遲沒有收到口罩，追問梁男卻始終用「訂單量太大」、「人手不足，正在趕工出貨」，若有買家揚言報案，梁則改口稱可協助退款按奈買家，直到最後有買家忍無可忍才報警。

警方查出，梁嫌因犯詐欺罪遭新北地檢署通緝，日前在高雄市新興區某間酒吧飲酒時，被警方查緝到案；梁為了加速收訂，還聘請薛姓、王姓男子當員工，從去年12月開始收訂，粗估至少50人受害，不法所得約50萬元。

但梁到案後否認詐欺，稱他確實有進口口罩，不過警方發現，梁家中僅有20個口罩，與被害人訂購破千個口罩相比，數量簡直是天壤之別，認為梁男說法只是推託之詞，全案警詢後，將梁嫌及薛姓、王姓員工，依詐欺罪嫌函送高雄地檢署偵辦。

有被害人遲遲收不到貨質問梁嫌，梁卻以人手不足拖延時間。
有被害人遲遲收不到貨質問梁嫌，梁卻以人手不足拖延時間。
有被害人遲遲收不到貨質問梁嫌，梁卻以人手不足拖延時間。記者張議晨／翻攝
有被害人遲遲收不到貨質問梁嫌，梁卻以人手不足拖延時間。記者張議晨／翻攝
梁姓主嫌被警方拘提到案。記者張議晨／翻攝
梁姓主嫌被警方拘提到案。記者張議晨／翻攝

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