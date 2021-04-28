開車左轉 對向騎士直行撞上受傷 法官因這理由判他無罪

基隆市徐姓男子開車左轉彎時，簡男騎機車載媽媽在對向車道直行，碰撞後母子受傷，檢方依過失傷害罪嫌起訴徐。徐男在基隆地院審理時辯稱，見簡車打左方向燈才慢速左轉，沒想到簡卻直行而發生車禍。法院認為，徐有注意車前狀況，但無法預判簡騎車行向才發生碰撞，判徐無罪。全案可上訴。

判決指出，徐男去年1月18日晚上近7點，開車沿基隆市安樂路2段往自強隧道方向行駛，左轉長庚醫院旁166巷時，對向簡男騎機車搭載母親直行，2車碰撞後機車倒地，簡的頭頸部拉傷、面部撕裂傷、左下肢擦傷、胸腹部挫傷、右膝挫傷，簡母胸部挫傷。

車輛行車事故鑑定肇事責任及覆議結果，認簡騎機車行經行車管制號誌岔路口，欲直行卻顯示左方向燈，影響行車安全為肇事主因。徐開車行經路口左轉彎時，未充分注意對向車道來車為肇事次因。基隆地檢署認定徐有過失，依過失傷害罪嫌起訴。

徐男辯稱，當天開到巷口要左轉彎時，先停在路口網狀線區域並打左轉燈。看到對向機車打左轉燈，為防擋到對方行車路線，所以用時速約10公里開始左轉，車身轉到左彎車道時，機車卻直行撞上右前車門。他有注意車前狀況，但對方直行卻打左轉燈，無法預知騎士真正行車方向迴避。

法院當庭勘驗徐車行車紀錄器畫面，聽見徐車打方向燈警示聲並左轉。對向簡的機車打左轉燈，並由外側車道漸移向內側，3秒後聽見撞擊聲，又1秒徐車停止，畫面可看出車身已迴正。道路監視錄影畫面顯示，徐車由內側車道左轉時，簡車顯示左方向燈，直行無煞停或閃避動作撞擊徐車後倒地。

法官指出，徐男自述綠燈左轉彎時速約10公里，並無違規。左轉彎前見對向機車顯示左方向燈，判斷可能變換至內側車道、進行迴轉或到對向建物騎樓，徐判斷雙方都左轉不致發生碰撞，與常理無悖。簡機車顯示左方向燈，卻仍繼續在外側車道直行，難認徐有預測可能。