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松山之亂　陳家欽：深表痛心 不包庇誠實面對還原真相

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

北市松山分局中崙派出所遭民眾闖入破壞，警方未究辦，教官和黑衣人「握手言和」荒腔走板，還銷毀錄像紀錄，引發輿論譁然。警政署長陳家欽上午受訪，深表痛心，要求台北市警局務必真實、誠實面對，還原真相。

陳家欽說，為釐清案情，台北市警察局也把派出所駐地的監視系統還原，相關的刑犯總共有10人，分兩批函辦，另外也發現正副所長有涉嫌涉嫌湮滅證據與縱放嫌犯也一併法辦。

另外，陳家欽也點名，松山分局長第一時間點對外說明時，沒有了解狀況，提供錯誤訊息，造成外界質疑，影響警察信譽，監督不周也調整為內勤職務。

陳家欽表示，對於民眾闖入松山分局中崙派出所實施暴力，第一時間員警沒有逮捕現行犯、嚴正執法，警政署態度明確，不縱容、不包庇，有違法一律嚴辦。

對於台北市政府希望台北市警察局長陳嘉昌自請處分，陳家欽說，尊重台北市長柯文哲決定。

陳家欽說，還原真相真實面對，還原出來，警政署不會包庇與縱容，後續也會繼續調查，警政局督察室就可以調查。

至於握手言和記者會，陳家欽表示，松山分局長說明是他安排的。

警政署署長陳家欽。本報資料照片，記者曾原信／攝影
警政署署長陳家欽。本報資料照片，記者曾原信／攝影

陳家欽 北市 警察

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