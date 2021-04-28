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中橫3死黃男家境困難無力辦後事 警募款助走完最後一程
台中和平中橫公路產業道路25日3名年輕男女死在一輛租賃車上，2人遺體已由家屬領回，其中25歲死者黃男，因家中經濟拮据，遺體尚未領取，和平警分局谷關派出所長王繼生獲悉後聯繫關心黃母，並允諾協助籌款，警員及地方人士紛紛主動捐款，半天就募足5萬元，協助黃男安葬。
警方表示，黃男生前與單親媽媽同住豐原，由於黃男患有精神疾病，且長期失業，平時靠母親打零工維持生計，黃男離世後，讓原本家境清寒的黃母雪上加霜，無力辦理喪葬事宜。
和平警分局谷關派出所長王繼生獲知後主動聯繫黃母，電話中傳來黃母喪子傷痛的啜泣聲，又籌無喪葬費，遲未領回遺體的無助，王繼生安撫黃母情緒，並允諾協助籌款，請黃母安心。
台中市警局東勢分局長吳燕山、谷關派出所員警聞訊都慷慨解囊相助，另谷關警友站黃秋琴獲知後也積極發送訊息號召參與募款行動，在警方及地方人士紛紛捐款後，昨日短短半天就募足款項5萬元，預計在黃男告別式當日，將募得善款交由黃母支付喪葬費用，幫助黃男走完最後一程。黃母得知喪葬費用有著落後，非常感謝大家的幫忙。
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