快訊

拜登再提名2華裔 台北出生徐若冰可望出任美國防次長

會考數學／統整概念事半功倍 魔王圖形題小心別漏關鍵線索

高雄路竹清晨火警 7人濃煙中脫困

中央社 / 高雄28日電

高雄路竹新生路今天凌晨2時許發生一起火警，4層建築物自1樓竄出濃煙，狀況危急，消防局出動14車31人前往搶救，幸因鄰房為一層樓建築，屋內7人攀爬到鄰房平台逃生順利脫困。

火警發生在今天凌晨2時21分，高雄市消防局獲報路竹區新生路火警，出動路竹、阿蓮、岡山分隊及特搜中隊共14車31人前往搶救。火警現場是3樓建物4樓鐵皮加蓋，濃煙密佈，自1樓屋內不斷竄出。

消防局指出，屋內民眾機警，2樓3人攀爬跳到鄰房一層樓建築的頂樓平台，而3樓4人則順著以棉被綁成的繩索，一個個循索下滑到2樓再逃到鄰房的頂樓平台，7民眾機警循鄰房平台逃生，再經消防弟兄協助脫困，幸無受傷。

消防隊指出，起火點在1樓，屋內4輛機車被燒得剩骨架，起火原因交由火調人員鑑識中。

建築 岡山

延伸閱讀

高雄 港都創新 產業進化

陳其邁抓住機遇 用力招商

無照安養中心火警燒死3翁 無法排除人為縱火

錢櫃KTV大火1週年 火災怎麼逃命？找毛巾摀口鼻及躲浴室反而要命

相關新聞

影／驚險直擊！星宇航空公務車自撞「翻一圈」

星宇航空公務車27日上午經過桃園市大園區三民路一段，失控撞上路邊護欄，翻轉一圈後翻回路中央，同時，後方一輛聯結車疾駛而來...

松山之亂　陳家欽：深表痛心 不包庇誠實面對還原真相

台北市松山分局中崙派出所遭民眾闖入破壞，警方未究辦，教官和黑衣人「握手言和」荒腔走板，還銷毀錄像紀錄，引發輿論譁然。警政...

中橫3死黃男家境困難無力辦後事 警募款助走完最後一程

台中和平中橫公路產業道路25日3名年輕男女死在一輛租賃車上，2人遺體已由家屬領回，其中25歲死者黃男，因家中經濟拮据，遺...

北市清晨休旅車與計程車事故　衝進騎樓撞8機車釀5傷

台北市中正區中華路二段、西藏路口今晨6時許發生車禍，一輛計程車與一輛休旅車發生事故後，撞進一旁騎樓內近8輛機車，導致現場...

高雄路竹清晨火警 7人濃煙中脫困

高雄路竹新生路今天凌晨2時許發生一起火警，4層建築物自1樓竄出濃煙，狀況危急，消防局出動14車31人前往搶救，幸因鄰房為...

男子暗夜遭 「仇家」教訓 滿身是傷在街頭求救

高雄市仁武區澄觀路與仁林路口今天凌晨0時42分左右發生街頭鬥毆，受傷男子持酒瓶及一個垃圾桶在路上攔車求援，差點嚇壞行經的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。