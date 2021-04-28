高雄路竹清晨火警 7人濃煙中脫困

高雄路竹新生路今天凌晨2時許發生一起火警，4層建築物自1樓竄出濃煙，狀況危急，消防局出動14車31人前往搶救，幸因鄰房為一層樓建築，屋內7人攀爬到鄰房平台逃生順利脫困。

火警發生在今天凌晨2時21分，高雄市消防局獲報路竹區新生路火警，出動路竹、阿蓮、岡山分隊及特搜中隊共14車31人前往搶救。火警現場是3樓建物4樓鐵皮加蓋，濃煙密佈，自1樓屋內不斷竄出。

消防局指出，屋內民眾機警，2樓3人攀爬跳到鄰房一層樓建築的頂樓平台，而3樓4人則順著以棉被綁成的繩索，一個個循索下滑到2樓再逃到鄰房的頂樓平台，7民眾機警循鄰房平台逃生，再經消防弟兄協助脫困，幸無受傷。

消防隊指出，起火點在1樓，屋內4輛機車被燒得剩骨架，起火原因交由火調人員鑑識中。