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男子暗夜遭 「仇家」教訓 滿身是傷在街頭求救

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導

高雄市仁武區澄觀路與仁林路口今天凌晨0時42分左右發生街頭鬥毆，受傷男子持酒瓶及一個垃圾桶在路上攔車求援，差點嚇壞行經的路人。警消初步調查，受傷的盧姓男子與涉嫌打傷的他的友人熟識，去年即曾發生衝突，不過這次受傷，盧男並不打算提出告訴。

報案民眾向警方表示，深夜騎車經過仁林路口時，一名手持酒瓶與垃圾桶的受傷男子突然衝出來攔車，指被人毆打希望幫忙報警送醫，這名男子並表示，被被認識的朋友糾眾痛打，約5人拿球棒打他。

警方表示，受傷盧姓男子（29歲）因涉嫌傷他的羅姓男子是舊識，過去即曾發生衝突，最近又發生口角，被羅徒手毆傷，不過盧男表示不提出告訴。

盧男經送醫，臉部挫傷，無生命危險，警方表示將調閱附近監視器畫面進一步釐清案情。

高雄盧姓男子今天凌晨在街頭遭友人毆傷，但不提告訴。記者王昭月／翻攝
高雄盧姓男子今天凌晨在街頭遭友人毆傷，但不提告訴。記者王昭月／翻攝

監視器 高雄市

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