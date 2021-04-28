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屏鵝公路撞分隔島火燒車 台南警路過英勇救人

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

屏鵝公路內獅村北上路段昨天下午4時27分發生一起轎車自撞分隔島後起火意外，民眾驚見車前引擎室冒煙並起火，趕緊拿滅火器先滅火，並救出車上李姓男子、妻子及兒子一家三口，消防隊稍後趕至撲滅火勢，分別將3人緊急送醫。晚間傳出案發當時救人的「路人」，是台南市警二分局偵查佐洪智雄、張重翎。

台南市警二分局指出，他們是為了偵辦一件4年前的竊案，前往台東借訊嫌犯，路途經過屏鵝公路，發現這起車禍，馬上下車幫忙救人。據了解，當時坐在後座的小孩已先被其他民眾救出，但李姓駕駛及妻子分別坐在前座動彈不得，車門又鎖住，洪從後座破掉的窗戶鑽進還在冒火的車內，打開車鎖，把昏迷的李拖出車外，直到救護車抵達才離開。

洪、張兩偵查佐晚間9時，返回台南市警二分局偵查隊，看到相關媒體報導，兩人救人消息才不脛而走。兩人低調說，只是做該做的事。

屏鵝公路內獅村北上路段昨天下午4時27分發生一起轎車自撞分隔島後起火意外，附近住戶及路人驚見車前引擎室冒煙並起火，趕緊拿滅火器先滅火，並救出車上的2大1小，消防隊稍後趕至撲滅火勢，將3人緊急送往枋寮醫院急救。

據調查，37歲李姓駕駛意識模糊，嘴唇撕裂傷，36歲妻子額頭撕裂傷、左肩疼痛，意識清醒，5歲兒子額頭紅腫，意識清醒。警方初步了解，是李姓男子開車載妻兒返家途中自撞分隔島。

屏鵝公路撞分隔島火燒車，附近民眾及路人協助救出車上的2大1小，晚間傳出案發當時救人的「路人」，是台南市警二分局偵查佐洪智雄、張重翎。記者潘欣中／翻攝
屏鵝公路撞分隔島火燒車，附近民眾及路人協助救出車上的2大1小，晚間傳出案發當時救人的「路人」，是台南市警二分局偵查佐洪智雄、張重翎。記者潘欣中／翻攝
屏鵝公路內獅村北上路段昨天下午4時27分發生一起轎車自撞分隔島後起火意外。記者潘欣中／翻攝
屏鵝公路內獅村北上路段昨天下午4時27分發生一起轎車自撞分隔島後起火意外。記者潘欣中／翻攝

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