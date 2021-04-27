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屏東哈尤溪秘境翻車事故7人受傷 遊客怒控業者

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東縣霧台鄉哈尤溪秘境，近期開始實施人流管制，衍生不少糾紛，豈料，本月23日，發生接駁車翻車事故，造成一名駕駛與6名女乘客受傷。由於主辦單位事後處理不當，傷者憤而投訴媒體、狀告縣府。

據了解，這起車禍發生於4月23日上午8時許，6名女遊客搭乘一輛接駁車前往哈尤溪，行駛在河床，疑似會車時不慎翻車，造成駕駛與6名女乘客受傷。

事故當下，車上7人自行脫困，雖意識清楚，但受不同程度的擦傷。當事人表示，當時現場拍照，卻遭車隊人員制止，並要求不得發上網，讓遊客認為業者有意掩蓋，當時主辦單位並未講清楚傷者情況，還任由傷者自行搭救護車下山，相當不滿。質疑若發生嚴重事故，依這樣的處理方式，後果恐不堪設想。

當事人憤怒表示，事後主辦單位，不僅沒有關心，沒有致歉也只有警方來了解案情，便憤而投訴媒體，狀告縣府。

對此，屏東縣政府交通旅遊處表示，26日有接獲訊息，就向鄉公所督促，並要求慰問傷者，做好相關行政作業，保險理賠等事宜。

霧台鄉公所回應表示，已交代承辦人員妥善處理，若有不完備之處，將會研擬如何彌補改善。

4月23日上午8時許，6名女遊客搭乘一輛接駁車前往哈尤溪，行駛在河床時，不慎翻車，造成駕駛與6名女乘客受傷。圖／民眾提供
4月23日上午8時許，6名女遊客搭乘一輛接駁車前往哈尤溪，行駛在河床時，不慎翻車，造成駕駛與6名女乘客受傷。圖／民眾提供

救護車 屏東縣

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