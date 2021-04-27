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桃園綠捷工地爆工安意外 1工人遭鋼板重壓傷重不治
桃園捷運綠線GC01標高架段的蘆竹區南崁路二段工地正在施工中，前天新北市59歲鍾姓、45歲黃姓工人，兩人操作吊卡車吊掛鋼板運到其他工地使用，不料操作過程鋼板不慎滑落，鍾姓工人閃避不及遭重壓，緊急送醫搶救2天後，今天凌晨宣告不治。桃園市府捷運工程局今下午表示，工安意外發生後，立即指派主管前往醫院探視慰問，後續將責成統包商協助撫卹，並全面檢視工地各項安全措施。
警方、市府捷工局調查，鍾男、黃男兩人前天上午11時多，在蘆竹區南崁路二段的捷運綠線G13A土建工地，兩人操作吊車將鋼板吊上貨車時，不慎滑落傾倒，鍾男閃避不及，當場被鋼板重壓重傷，造成骨盆、大腿骨折、肺出血緊急送醫搶救，一度病情穩定，不料到至今天凌晨2時50分病情惡化宣告不治。
市府捷工局表示，發生工安事件後，該局立即成立緊急應變小組，指派主管到醫院探視鍾男，向家屬表達關心、慰問及協助，不料鍾男不幸，該局責成統包商協助後續撫卹，並檢討工安意外原因，全面性檢視工地各項安全措施，加強職安衛教育訓練，避免再發生類似意外。
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