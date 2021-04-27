駕駛人橫跨三車道違規 汐止警要加強執法

汐止區工建路出口有駕駛人跨越雙白實線，汐止警分局除設「嚴禁跨越雙白線違者拍照取締」禁制牌面，更要加強執法及錄影拍照取締。 圖／觀天下有線電視提供 汐止區的大同、新台五路口為二大幹道車流匯集點，車流量相當大，尤其附近的工建路出口，有駕駛人跨越雙白實線或轉彎大同路直行後在直行車道違規左轉，造成壅塞及事故發生，因此，汐止警分局除設「嚴禁跨越雙白線違者拍照取締」禁制牌面，更要加強執法及錄影拍照取締，希望駕駛人遵守道路標誌、標線、號誌指示行駛，共同維護交通順暢及安全。

汐止警分局為使工建路匯入大同路車流於該路口行駛較為順暢及安全，由工建路同向二車道進入大同路車輛，僅准右轉行駛中間及外側車道，不得橫跨三車道行駛內側車道，以避免橫跨造成壅塞及事故發生，

大同路左轉新台五路口之車輛應先駛入內側車道，相關標誌、標線及行駛動線說明如下：一、工建路口於大同路中央分隔島上已明確設置「嚴禁跨越雙白線違者拍照取締」禁制牌面，內側車道與中間車道間劃設雙白實線，不得跨越行駛。二、工建路506巷口及516號前各設有「禁止直接併入大同路內側車道」之禁制牌面，提醒駕駛人不得違規。三、中興路工建路口設有告示牌面，提醒往北二高請走中興路（即行駛工建路無法直接於大同新台五路口左轉新台五路進入北二高，需由中興路右轉大同路後行駛內側車道，始可左轉新台五路進入北二高）四、行駛工建路車輛動線：如果行駛工建路要左轉新台五路或進入北二高者，須於大同路口右轉後至南陽街口始可迴轉前往大同路新台五路口。

汐止警分局指出，部分駕駛人不遵前述規定跨越雙白實線或未跨越白實線於大同路直行後在直行車道違規左轉，甚至在大同路內二車道（左轉專用道）直行往台北方向或7－9時直行調撥車道，都是違規行為。

汐止分局將加強執法作為，不定時規劃勤務於現場取締或實施錄影拍照後逕行舉發，並已規劃科技執法，俟完成設置後可簡化執法作為，減少警力浪費，請各位用路人確實遵守道路標誌、標線、號誌指示行駛，共同維護交通順暢及安全。