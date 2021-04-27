桃捷綠線吊掛鋼板脫落 工人慘遭重壓搶救2天仍死亡

桃園捷運綠線正興建中，鍾姓工人吊掛物料過程疑似吊車滑落，慘遭鋼板砸到重傷，送醫搶救2天仍不治，警方已報請檢方相驗釐清死因；桃園捷運工程局指出，當時現場非正式施工，由包商搬運物料過程發生鋼板滑落，案發後依規定通報職安署，因初步認定施工中造成意外，現場沒有停工。

警方初步調查，鍾男（59歲）25日中午在蘆竹區南崁路二段的捷運綠線工程工地，施工過程遭到鐵板重壓，現場同仁目擊立刻通報消防將鍾送醫，醫院搶救2天，因病況始終未見好轉，家屬同意放棄急救，警方並報請檢方相驗釐清死因、有無過失等。

桃園市政府捷運工程局表示，案發現場當時沒有在施工，為承包廠商搬運物料途中，使用吊車吊掛鋼板，經調查疑似吊車防滑片脫落，才導致鋼板掉落壓到鍾男，事發後依規定通報勞動部職業安全署並配合調查。