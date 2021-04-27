闖分局爆案外案？網爆教官要求「吃免錢」警調查中

台北市警局松山分局日前遭人闖入，砸毀電腦，事件一路延燒，今天一名林姓網友在臉書社團貼文爆料，指先前有人自稱中崙分局教官，到某店家內消費，喝醉酒後要求店家免除消費金額，又被店家押到派出所內，發文所指教官遭疑就是日前被追近松山分局的楊姓教官，對此警方表示，仍查無楊員有相關情事，後續將會進一步調查釐清。

該名網友今天下午於臉書社團「律師免費法律諮詢」中貼文，稱「有人到店家消費，喝醉酒，出示證件，自稱中崙分局教官，要店家免除消費金額，被店家押到派出所」，並詢問店家後續法律保障問題。

雖貼文中寫的是「中崙分局」，但該名網友還另外附上松山分局外觀照片，且松山分局一樓就是局下中崙派出所，初判網友指的當事機關就是松山分局，而分局內僅有一名教官，近日發生黑衣人追逐楊姓教官至松山分局內，有人因此懷疑這名要求「吃免錢」的教官，就是惹事的楊姓教官。