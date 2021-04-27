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屏東捕蝦男失蹤5天尋獲遺體 發現人稱土地公托夢指示
屏東縣滿州鄉42歲劉姓男子，21日騎車到九鵬村海岸捕蝦一直未返家，岸巡、警消和民間救難人員連日搜尋無果，今天下午在距離九鵬30多公里外的東海岸風吹砂礁岩上發現遺體；讓救難人員嘖嘖稱奇的，是發現人蔡波去年11月也在龍磐岸邊發現已呈白骨的無名頭顱，同樣是「土地公托夢指示」外出尋人。
據指稱，21日出門捕蝦的劉姓男子，家屬隔2天報案也在海邊找到他的機車，各單位救難人員持續搜索，始終沒有下落，今天上午在鵝鑾鼻至風吹砂間的礁岩沙灘被人發現；到場的救難人員說，發現人是位蓄長髮、留鬍鬚中年人，仔細一看，竟是去年11月依「土地公托夢指示」外出尋人的車城鄉福南宮住持蔡波，真得很玄。
蔡波說，去年11月間，關山土地公多次入夢指示，似乎有任務要交付卻又說不清楚，只說是燈塔以北的附近海灘去了解，沒想到竟真得找到；這次則是自己供奉的福南宮土地公托夢指示一早到海邊尋人，他半信半疑地遵從指示，今天上午與太太開車到恆春鎮和滿州鄉交界處的風吹砂景觀平台。
他說，到了停車場不知道從何處找起，從停車場走下沙灘，不久看到礁岩間有具大體，趕緊打電話報案，救難人員告知就是這幾天協尋的劉姓民眾，神奇過程連他都覺得不可思議，也感謝土地公託付重要的尋人任務，讓往生者早日入土為安。
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