7旬婦被誆騙違法使用健保卡 要匯款50萬元警及時勸阻
72歲的許姓婦人在家中時，接獲詐騙集團來電，謊稱她使用健保卡，造成健保局損失，誆騙她要匯款50萬元，警方及時趕抵，耐心引導許婦說完來龍去脈後，解釋這是典型的詐騙手法，許才恍然大悟，險遭詐片。
高雄市警察局三民二分局前天上午10點55分左右，接獲三民區某銀行報案，鼎金所立即派遣井原到場查看。
警方到場時見到許婦神色慌張，一旁的行員立即說許要提領50萬元，不知做何用途，但許婦又不願透漏，警員只好先請她到座位區休息喝口水，再耐心引導詢問事情的來龍去脈。
許婦才緩緩道出，原來她在家中接獲自稱是健保局人員來電，指她違法使用健保卡，導致健保局遭受損失，並要求她匯款50元給健保局帳戶。
警方聽聞後耐心解釋這是典型詐騙手法，請許婦不要上當受騙。許聽完後才恍然大悟，再三感謝警方及行員及時保住退休存款，並說下次不會再隨意相信陌生人的說詞。
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