快訊

松山分局長調內勤 現身說明遭嗆「記者會乾脆別開」

瑞山里長聯手杏仁哥教訓最強菜農 韓粉亂鬥遭起訴

中央社 / 高雄27日電

「杏仁哥」吳育全。本報資料照
「杏仁哥」吳育全。本報資料照

高雄內門瑞山里長謝振城與「最強菜農」林佳新一言不合，林佳新和朋友駕車南下，遭謝振城和「杏仁哥」找人包圍砸車，橋頭地檢署依傷害、毀損等罪起訴謝振城、杏仁哥等7人。

橋頭地檢署起訴指出，去年底才因涉恐嚇罷韓連署站遭判刑4月的高雄內門區瑞山里長謝振城，又在去年11月30日晚間於網路直播中，談到與「最強菜農」林佳新理念不合。林佳新得知後打電話想澄清，但兩人卻因細故爆發口角爭執，林佳新為此與友人駕車南下高雄想找謝振城理論。

不過，謝振城得知林佳新將抵達高雄，卻隨即找來「杏仁哥」到內門區中埔里里長服務處商討如何教訓林佳新，謝振城商議後並透過朋友邀集鍾姓等10多名友人攜帶棍棒、木劍、木椅、木刀、鋤頭木柄等到場等候林佳新到來。

鍾男等人見林佳新座車抵達，馬上一擁而上包夾，謝振城和「杏仁哥」則從服務處走出觀看，謝振城並指揮眾人「把他們打死」、「打死他們我負責。」等語，「杏仁哥」也怒喊「一個都不要讓他們跑掉」，鍾男並分持凶器狠砸林佳新與友人座車，甚至打開車門將車上4人打傷，造成4人受骨折、腦震盪、擦挫傷等傷勢。

橋頭地檢署今天依攜帶凶器公然聚眾鬥毆首謀實施強暴、傷害、毀損等3罪嫌起訴謝振城與「杏仁哥」等同夥7人。

林佳新 杏仁哥

延伸閱讀

高雄停車位不足議員提解方 市府：會評估

海洋專區離岸工程動土 陳其邁：奠基高雄海科樞紐

高雄工安意外釀12死7傷 議員質疑工地巡檢表被廠商把持

高雄抗旱第一口鑿井順利出水 日供3000噸

相關新聞

影／I will rock you！辣妹熱舞還願 搖滾阿伯更吸睛

有民眾要向新北中和四面佛還願，請來辣妹團熱舞，只見辣妹扭腰擺臀，清涼裝扮引人注目。沒想到鏡頭帶到一邊，一位阿伯更加吸睛！...

7旬婦被誆騙違法使用健保卡 要匯款50萬元警及時勸阻

72歲的許姓婦人在家中時，接獲詐騙集團來電，謊稱她使用健保卡，造成健保局損失，誆騙她要匯款50萬元，警方及時趕抵，耐心引...

嘉義高鐵大道三車互撞 小貨車四輪朝天橫躺路中

嘉義縣高鐵大道約4.2K處，今天下午2時許，發生一起小貨車與2輛自小客撞擊事故，小貨車翻覆橫躺路中，駕駛一度受困車內，警...

瑞山里長聯手杏仁哥教訓最強菜農 韓粉亂鬥遭起訴

高雄內門瑞山里長謝振城與「最強菜農」林佳新一言不合，林佳新和朋友駕車南下，遭謝振城和「杏仁哥」找人包圍砸車，橋頭地檢署依...

憂鬱母擔心子不歸要跳嘉南大圳 員警翻過圍籬及時拉住

台南市50多歲婦人史，昨晚因兒子與友人外出旅遊，出門前答應當晚會回家，婦人等到半夜還是沒看到人，突然收到兒子發的簡訊說要...

台南「小美軍」海濱有天體營？警方張貼告示勿以身試法

台南有民眾日前在台南在地網路社群爆料台南市南區小美軍海濱公園有天體營，有許多同好在此人煙罕露鳥曬日光浴等，引發民眾討論，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。