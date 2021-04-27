瑞山里長聯手杏仁哥教訓最強菜農 韓粉亂鬥遭起訴

「杏仁哥」吳育全。本報資料照

高雄內門瑞山里長謝振城與「最強菜農」林佳新一言不合，林佳新和朋友駕車南下，遭謝振城和「杏仁哥」找人包圍砸車，橋頭地檢署依傷害、毀損等罪起訴謝振城、杏仁哥等7人。

橋頭地檢署起訴指出，去年底才因涉恐嚇罷韓連署站遭判刑4月的高雄內門區瑞山里長謝振城，又在去年11月30日晚間於網路直播中，談到與「最強菜農」林佳新理念不合。林佳新得知後打電話想澄清，但兩人卻因細故爆發口角爭執，林佳新為此與友人駕車南下高雄想找謝振城理論。

不過，謝振城得知林佳新將抵達高雄，卻隨即找來「杏仁哥」到內門區中埔里里長服務處商討如何教訓林佳新，謝振城商議後並透過朋友邀集鍾姓等10多名友人攜帶棍棒、木劍、木椅、木刀、鋤頭木柄等到場等候林佳新到來。

鍾男等人見林佳新座車抵達，馬上一擁而上包夾，謝振城和「杏仁哥」則從服務處走出觀看，謝振城並指揮眾人「把他們打死」、「打死他們我負責。」等語，「杏仁哥」也怒喊「一個都不要讓他們跑掉」，鍾男並分持凶器狠砸林佳新與友人座車，甚至打開車門將車上4人打傷，造成4人受骨折、腦震盪、擦挫傷等傷勢。

橋頭地檢署今天依攜帶凶器公然聚眾鬥毆首謀實施強暴、傷害、毀損等3罪嫌起訴謝振城與「杏仁哥」等同夥7人。