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憂鬱母擔心子不歸要跳嘉南大圳 員警翻過圍籬及時拉住

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市50多歲婦人史，昨晚因兒子與友人外出旅遊，出門前答應當晚會回家，婦人等到半夜還是沒看到人，突然收到兒子發的簡訊說要在外頭過夜，瞬間情緒崩潰，隨即外出蹲坐於嘉南大圳欲跳入水中。善化警分局茄拔所副所長葉俊興、警員許鎧麟獲報趕往嘉南大圳，警員許鎧麟見狀馬上翻過翻過圳邊圍籬，一把捉住婦人，

善化分局表示，員警不斷安撫情緒及勸說不可意氣用事，雖愛子心切，但也不能用如此方式讓家人擔心，歷經20多分鐘，與女兒一同勸說下，婦人終於願意離開水圳，事後由女兒帶返回家休息，成功阻止極可發生撼事。

婦人的女兒說，母親長期患有憂鬱疾病，她怕母親發生意外跟隨在後，並詢問母親那麼晚了要去那，一路上勸說返家休息，兩人徒步路經嘉南大圳時候，不然作勢要往下跳，嚇得她趕緊報警。

婦人告訴員警，兒子原本約定好要只會晚點回家的，後來卻不當一回事，覺得自己在家中是多餘的，沒有存在的必要，才會想一走了之。

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憂鬱母擔心子不歸要跳嘉南大圳 ，員警翻過圍籬及時拉住。記者周宗禎／翻攝
憂鬱母擔心子不歸要跳嘉南大圳 ，員警翻過圍籬及時拉住。記者周宗禎／翻攝
憂鬱母擔心子不歸要跳嘉南大圳 ，員警翻過圍籬及時拉住。記者周宗禎／翻攝
憂鬱母擔心子不歸要跳嘉南大圳 ，員警翻過圍籬及時拉住。記者周宗禎／翻攝
憂鬱母擔心子不歸要跳嘉南大圳，茄拔所副所長葉俊興（左）、警員許鎧麟及時救援。記者周宗禎／翻攝
憂鬱母擔心子不歸要跳嘉南大圳，茄拔所副所長葉俊興（左）、警員許鎧麟及時救援。記者周宗禎／翻攝

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